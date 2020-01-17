Украинцы начали спецоперацию: Крымский мост могут взорвать

Киев последнее время предпринимает попытки усилить свое
присутствие в Азовском море. В конце 2018 года украинские власти направили туда
корабельную группировку, но российские пограничники задержали ее у Крымского
моста.
По всей видимости, в Киеве не теряют надежды взять реванш за позор почти полуторагодовой давности. Журналисты со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) сообщают, что украинские корабли начали установки минных полей в Азовском море.
Мероприятия начались с теоретического занятия и принятия зачета. Затем в дело вступил артиллерийский катер "Лубны". Экипаж судна потренировался загружать мины на корабль и приводить снаряды в боевую готовность.
Вряд ли эти манипуляции могут угрожать Крымскому мосту, который фактически служит границей Черного и Азовского морей. Но учитывая прошлый опыт, ожидать от горячих голов в Киеве можно чего угодно. Тем более что в украинской военной и политической элите неоднократно звучали призывы к уничтожению переправы.
Так, в конце прошлого года громкое заявление сделал бывший замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Романенко. Он пригрозил уничтожить Крымский мост новыми ракетами "Нептун". Киев пойдет на крайние меры, если война в Донбассе возобновится, пригрозил военный.
В конце декабря открылась железнодорожная часть Крымского моста, строительство переправы официально завершилось. Сейчас через Керченский пролив курсируют поезда по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и Москва - Симферополь.
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