"Никто не ездит": поезда через Крымский мост начали отменять

Изменения касаются рейса из Санкт-Петербурга до Севастополя. Изначально поезда между двумя городами ходили ежедневно. Теперь часть рейсов отменили: составы будут отправляться через день.
Об изменениях сообщил оператор перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс", пишет портал "24 Крым". На новое расписание поезда из северной столицы по Крымскому мосту перешли с 15 января.
Составов из Москвы в Симферополь и обратно изменения не коснулись. Они пересекают Крымский мост в прежнем режиме.
В Сети предположили, что отмена части поездов произошла из-за их невысокой востребованности. "В не сезон на них все равно никто не ездит. Вернее, ездит, но с заполняемостью явно большие проблемы. К лету график восстановят", – написал на своей странице в "Твиттер" блогер с ником Кремлевский Связной.
Поездов через Крымский мост станет меньше. Сначала между Питером и Севастополем было ежедневное сообщение, теперь будет через день. Все правильно: в несезон на них все равно никто не ездит. Вернее, ездит, но с заполняемостью явно большие проблемы. К лету график восстановят.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) January 19, 2020
Официально строительство Крымского моста было завершено 23 декабря. В этот день открылось железнодорожное движение через Керченский пролив. Первым на поезде проехал президент Владимир Путин.
Сейчас составы курсируют по двум направлениям: из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Планируется, что к лету через Крымский мост проложат новые железнодорожные маршруты.
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