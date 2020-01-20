"Никто не ездит": поезда через Крымский мост начали отменять

Отставка правительства России: Медведев ушел Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Воскресенье 19 января
Лента новостей
02:19
Бузова отметила православный праздник на экзотическом курорте
00:23
"Огненный и манящий": прилизанный Машков возбудил россиянок
22:37
"Совсем еще школьница": Шаляпина сняли в отеле с девушкой
20:18
"Тебе уже есть 18?": дочь Климовой пристыдили за откровенный образ
17:43
30-летие "Черного января": кто манипулирует фактами о трагедии в Баку
15:33
Проблемы с сердцем: актрису Русланову доставили в больницу
15:28
Ухажер обещал Борисовой деньги за встречу наедине
14:56
Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздничный снимок
14:37
Не вышел из комы: умер гитарист группы "Ляпис Трубецкой"
14:22
Триумфальное возвращение Загитовой сняли на видео
13:52
"Не мог ее удовлетворить": названа сенсационная причина развода Королевой и Николаева
13:23
Раскрыт коварный замысел вставшей на сторону Степаненко дочери Петросяна
12:49
Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя
12:21
51-летней Бондарчук крепко досталось за пикантные фото
12:20
Татьяна Ахмедова будет судиться с сыном
11:54
"Где деньги?": вышвырнутых из дворца Меган Маркл и принца Гарри приперли к стенке
11:16
"Это была моя ошибка": потащившая младенца на курорт избранница Тимати горько пожалела
11:14
Елена Летучая получила работу на канале СТС
11:01
Кудрявцеву пришибло известием о внезапной коме
10:37
"Новую голову пришила?": народ в шоке из-за преобразившейся Пугачевой
10:07
"Знай свое место!": Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую
08:02
"Красоту нужно показывать!": полуголая Гагарина произвела фурор (видео)
06:04
"Сколько боли ей пришлось претерпеть": народ ахнул от синяков дочери Навки
04:20
"Жалею": Гузеева раскрыла свой страшный секрет
02:03
Располневшую Алсу заподозрили в очередной беременности
00:01
"Лекарства перестают действовать": Савичева ошарашила новостью о страшном недуге
22:07
Бородина уколола Бузову после слухов о пластике груди
20:44
"Не пускать вовсе": Урганту дали пинка за оскорбление в эфире
20:07
"У тебя еще стоит?": Шнуров сделал признание о проблемах с эрекцией
18:30
Интимные ласки внука Михалкова с выпавшей из окна моделью попали на камеру
17:31
"Поганый рот заткнем навсегда": Путин шокировал заявлением
16:50
"В меня летели ножи": вдова Караченцова о пьяных зверствах покойного мужа
16:26
Николаев рассказал о сумасшедших ночах с Пугачевой
15:11
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
14:49
Галкину сунули в рот продолговатый предмет на юбилее Николаева
14:16
"Начинает колотить": страдающий Глызин обнажил душу после смерти старых друзей
14:07
Огромные свиньи съели своего хозяина на Новый год
13:42
Пугачева появилась на публике с истощенным после болезни лицом
13:40
"Хуже, чем у онкобольных": народ в ужасе от вида изменившейся Земфиры
13:07
Оскандалившемуся Урганту угрожают уголовным делом
12:56
"Сколько же можно": новость о пенсиях возмутила россиян
12:28
Сексапильная Ходченкова засветила интимное место на видео
12:15
Внука Михалкова засняли в постели с выпавшей из окна моделью и ее подругой
11:48
"Пошли вон!": зарвавшихся Маркл и принца Гарри погнали прочь
11:47
"Я боюсь спать": Асмус поразила признанием после травли в Сети
11:16
Хирург откровенно высказался о пластике изменившейся Бузовой
11:09
Звезда "Сватов" Кравченко пролила свет на судьбу нового сезона сериала
10:37
Близость Пугачевой и Николаева на публике попала на видео
10:32
Пригожин врезал Водонаевой за оскорбление россиян
09:37
"Хочется плакать": новые данные о Заворотнюк обеспокоили народ
08:29
Раскрыты подробности о работе группы по изменению Конституции
06:15
"Раздуло губы, подбородок и шею": Водонаева рассказала о смертельном диагнозе
04:27
Появится новый член семьи: Игорю Николаеву сообщили радостное известие
02:13
Стало известно о свадьбе Алексея Воробьева
00:34
"Верните волосы!": резко изменившуюся Утяшеву сравнили со Зверевым
21:57
Дал шанс: Зеленский отказался увольнять оскандалившегося Гончарука
21:54
"Я хочу от него детей!": пассия Венцеслава из "Дома-2" шокировала внезапным признанием
21:42
Москвичка родила ребенка в такси
21:38
"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт
21:21
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
21:07
Кравец без парика перепутали с Заворотнюк (фото)
20:56
"Разве это твоя?": Собчак подозревают в воровстве чужой пятой точки
20:41
Популярный телеведущий во второй раз стал отцом
20:29
"Расстаться не могу": возлюбленная Венцеслава из "Дома-2" рассказала об эмоциональном насилии
20:28
Есть пострадавшие: в Петербурге столкнулись автобус и легковушка
19:58
В центре Москвы мужчина обстрелял легковушку
19:53
Словами Геббельса: немецкий политик возмутила бесстыдным выпадом
19:51
Безумная фанатка набросилась на отдыхающую Навку
19:34
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за тумана
19:20
"Будто бы беременна": Лорак удивила россиян изменениями в фигуре
19:12
Сделано заявление об изменении налогов правительством Мишустина
18:38
Климова заговорила о пятом ребенке
18:31
Пьяный пассажир упал на рельсы в московском метро
18:24
"Разводила": Петр Порошенко получил звонкую пощечину
18:11
Жванецкий сделал заявление после слухов о тяжелом недуге
17:57
Валерия на людях сильно приложила Пригожина
17:55
Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС
17:49
Украинцы начали спецоперацию: Крымский мост могут взорвать
17:46
"Прессинг, унижение, оскорбление": мужу Боярской вправили мозги
17:28
Врачи раскрыли простой способ похудения
17:26
Совет на выходные
17:16
Русофоб Гордон грязно оскорбил жителей Донбасса
17:13
Дочь Пескова жестко высказалась о брате
16:50
В России появится вторая столица: важные изменения в Конституции
16:46
"Зато не голышом": малолетняя дочь прижалась лицом к ягодицам Хилькевич
16:44
Звездная чума: покойный Табаков тащит за собой немощного Жванецкого
16:29
В Москве школьник избил учительницу из-за порванного наушника
16:26
"Не выдержал": муж ушел от больной раком телеведущей
16:11
Университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка
16:08
Дети плакали, а взрослые целовали руки: Цымбалюк-Романовская дала грандиозный концерт в Москве
15:55
Звезда сериала "Реальные пацаны" растопырилась на стуле
15:49
Два человека попали под колеса машины на юго-западе Москвы
15:40
Выпавшая из окна любовница внука Михалкова обвинила Кафельникову во вранье
15:26
"Отец-молодец": радостная Решетова показала место зачатия сына
15:25
"Хочу мужика": Сябитова сделала признание о своей свадьбе
15:23
Ранил осколком стекла: в петербургском кафе произошла потасовка
15:01
Присоединение Украины: объявлено о новом пункте в Конституции России
15:00
Узнавшие об убийстве зрители ушли с концерта известного артиста
14:57
Боярский отказался поддержать Поргину на вечере памяти Караченцова
14:53
Суд удвоил штрафы нарушительнице Литвиновой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин врезал Водонаевой за оскорбление россиян
Хирург откровенно высказался о пластике изменившейся Бузовой
Звезда "Сватов" Кравченко пролила свет на судьбу нового сезона сериала
"Пошли вон!": зарвавшихся Маркл и принца Гарри погнали прочь
"Я боюсь спать": Асмус поразила признанием после травли в Сети
Внука Михалкова засняли в постели с выпавшей из окна моделью и ее подругой
Регионы

"Никто не ездит": поезда через Крымский мост начали отменять

Крымский мост сегодня. Фото: Most.life
В графике железнодорожного сообщения с Крымом внесены изменения. Сообщается об отмене части рейсов. Уменьшению количества поездов через Крымский мост нашли объяснение.   
прочитано 503 раза

Изменения касаются рейса из Санкт-Петербурга до Севастополя. Изначально поезда между двумя городами ходили ежедневно. Теперь часть рейсов отменили: составы будут отправляться через день.  

ПО ТЕМЕ

Украинцы начали спецоперацию: Крымский мост могут взорвать

 Крымский мост

Крымский мост

Об изменениях сообщил оператор перевозок компания "Гранд Сервис Экспресс", пишет портал "24 Крым". На новое расписание поезда из северной столицы по Крымскому мосту перешли с 15 января.

Составов из Москвы в Симферополь и обратно изменения не коснулись. Они пересекают Крымский мост в прежнем режиме. 

Крымский мост новости. Фото: Most.life

В Сети предположили, что отмена части поездов произошла из-за их невысокой востребованности. "В не сезон на них все равно никто не ездит. Вернее, ездит, но с заполняемостью явно большие проблемы. К лету график восстановят", – написал на своей странице в "Твиттер" блогер с ником Кремлевский Связной. 

Официально строительство Крымского моста было завершено 23 декабря. В этот день открылось железнодорожное движение через Керченский пролив. Первым на поезде проехал президент Владимир Путин.  

Сейчас составы курсируют по двум направлениям: из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Планируется, что к лету через Крымский мост проложат новые железнодорожные маршруты.

Автор: 20 января 2020, 00:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну и пустили бы Москва - Севастополь ч-з день.
Гость
Ответить
Хохлы, успокойтесь!! Ездят и будут ездить! И нам по фиг, шо вы по этому поводу гоняете понос!
1

Популярные темы форума

Политика

"Немедленно убрать из власти": Тимошенко прилюдно разнесла Зеленского
"Знай свое место!": Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую
"Импульсивный, истеричный": загнавшему себя в угол Лукашенко вынесли вердикт
Раскрыты подробности о работе группы по изменению Конституции

Шоу-бизнес

Готовы раскошелиться: Борисов и Малахов соблазняют Доронину и Муравьеву
"Я очень плакала": заговорившая о Началовой Поргина рассекретила страшный диагноз
"Едет кукушечка": у отрезавшей кожу Пугачевой заподозрили проблемы с головой
Проблемы с сердцем: актрису Русланову доставили в больницу

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Шоу-бизнес

Муж Орбакайте в нелепом наряде испортил праздничный снимок

Эксперту по стилю не понравился костюм мужчины
Шоу-бизнес

Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя

Об этом рассказала вдова звезды Людмила Поргина
Шоу-бизнес

Кудрявцеву пришибло известием о внезапной коме

Людмила Поргина рассказала о состоянии близкого человека
Шоу-бизнес

"Не мог ее удовлетворить": названа сенсационная причина развода Королевой и Николаева

Психолог раскрыл правду

Гороскоп

Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Весы с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Никогда в жизни": почему люди отказываются от поездок по Крымскому мосту
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru