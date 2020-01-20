Строители Крымского моста оставили после себя десятки бездомных

Строительство Крымского моста официально завершилось в конце
декабря, когда по переправе запустили поезда. Люди довольны: наконец-то добраться
с комфортом на полуостров можно не только на самолете.
Но за всеобщей радостью осталась незамеченной драма местных жителей. Десятки собак, которые жили на стройке Крымского моста, в одночасье оказались брошенными на произвол судьбы.
За несколько лет количество четвероногих сильно увеличилось. Строители заботились о бездомных собаках, подкармливали их. После завершения строительства Крымского моста рабочие забрали некоторых животных с собой.
Но 30 собак так и не нашли хозяев. Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", питомцев собираются отдать в приюты. Оттуда их может забрать любой желающий. Крымчане уже взяли шесть собак и четырех щенков.
Напомним, 23 декабря по Крымскому мосту было запущено
железнодорожное сообщение. Первым через Керченский пролив проехал президент
Владимир Путин. Он поблагодарил инженеров и строителей за их труд.
Сейчас поезда через Крымский мост следуют по двум маршрутам: из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. С приближением курортного сезона количество маршрутов и составов увеличится. Планируется, что поезда свяжут Крым с городами Поволжья, Урала, Сибири.
Крымский мост – самый протяженный объект такого рода в Европе. Его длина превышает 19 километров. Ночью переправа светится цветами российского флага.
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