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Регионы

Как "Единая Россия" помогает обманутым дольщикам

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В единый день юридической помощи в "Единую Россию" поступили обращения от представителей почти 20 тысяч обманутых дольщиков. Партия поможет гражданам решить их проблемы.
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Партия принимала обращения на площадках в 16-ти регионах, сообщил глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. Представители групп обманутых дольщиков сообщили о проблемах в реализации дорожных карт по достройке проблемных объектов.

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Депутатские запросы уже направлены в Краснодарский край, Новосибирскую и Ульяновскую области. Там нарушений больше всего. По словам Якубовского, насчитывается более 50 регионов, жители которых пострадали от действий недобросовестных застройщиков, поэтому практика проведения подобных масштабных приемов должна быть продолжена.

В партии считают, что встречи с участниками долевого строительства должны стать постоянными, чтобы все желающие могли получить исчерпывающие разъяснения и помощь в особо сложных случаях. В ближайшее время консультации пройдут в Тюменской, Омской и Вологодской областях, а также в Якутии.

Александр Якубовский. Фото: er.ru

Вопрос защиты прав дольщиков традиционно остается одним из самых острых. Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что государством предприняты значительные шаги по усилению гарантий для добросовестных покупателей строящегося жилья. При этом важно, чтобы каждый человек был осведомлен о своих правах и механизмах их защиты.

Автор: Александр Комаров26 марта 2019, 20:33

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