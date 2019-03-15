"ЕР" поможет семьям с детьми в покупке квартир по ипотеке
Предложения выработаны на дискуссионной площадке "Благополучие человека", они будут представлены на президиуме генсовета "Единой России" 21 марта, сообщила ректор РГСУ Наталья Починок.
Среди партийных инициатив – снижение в два раза первоначального взноса на приобретение жилья по детской ипотеке, уменьшение начала льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного и возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми.
Партия также намерена ускорить создание финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве, об этом говорил Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.
"Мы провели нулевые чтения по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки, прежде всего семейной, детской. Она, действительно, является основой семейного благополучия и должна стать драйвером развития демографии", – сообщила Починок.
Семья, материнство и детство – это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.
Координатор партийной площадки проинформировала, что в обсуждении предложенных инициатив приняли участие эксперты, депутаты и представители регионов. По итогам дискуссии принят проект соответствующей резолюции.
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