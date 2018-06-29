"ЕР": новую программу переселения из аварийного жилья нужно обсуждать публично

Единороссы выступили за публичное обсуждение параметров новой программы по переселению граждан из аварийного жилья. В настоящий момент расселению подлежит почти 45 тысяч многоквартирных домов, в них живут более 700 тысяч человек. Об этом заявил глава рабочей группы Президиума Генсовета "Единой России" по защите прав участников долевого строительства, первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.



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