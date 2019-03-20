Единороссы помогут обманутым дольщикам в 16 регионах
По словам парламентария, Единый день юридической помощи
состоится в Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской,
Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской и Ярославской областях, а
также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.
Кроме того, консультации пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Якубовский проведет прием в Ульяновской области 22 марта.
На селекторном совещании с региональными отделениями партии депутат заявил о необходимости мониторинга действий застройщиков и региональных властей, которые должны контролировать строительство и налаживать взаимодействие с дольщиками.
"Партия должна максимально оперативно реагировать на те вызовы, которые в этой части происходят, и не оставлять людей одних", – сказал законодатель.
В свою очередь глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что у возглавляемой им организации около 800 пунктов оказания бесплатной правовой помощи. 22 марта будет развернуто еще больше тысячи пунктов, общее количество по всей стране составит около 1900. Соглашение между "ЕР" и Ассоциацией было подписано на XVIII съезде партии.
Ранее Александр Якубовский заявил, что единороссы проведут анализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и предложат Минстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Также партийцы наладят связь с самими обманутыми дольщиками для сбора более точной информации.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать систему, которая позволит оградить людей от рисков в долевом строительстве. В значительной степени риски должны взять на себя заинтересованные в этой работе банки, отметил глава государства.
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