Володин призвал ускорить строительство школы в Солнечном

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. В рамках визита в регион председатель нижней палаты побывал на строительной площадке школы в микрорайоне 7 поселка Солнечный-2 города Саратова. Спикер раскритиковал темпы строительства образовательного учреждения и призвал ускорить его возведение.



Школа, рассчитанная на 1100 мест, строится при поддержке и по инициативе Вячеслава Володина. Председатель нижней палаты, прибывший на стройплощадку вместе главой области Валерием Радаевым, посетовал, что с текущими темпами строительства можно говорить лишь о 30%-ной готовности образовательного учреждения.



По словам законодателя, работы на площадке не организованы, из-за чего объект может быть не завершен до конца осени 2018 года. "А если он не будет сдан в этом году, регион потеряет деньги, а дети останутся без школы", - подчеркнул спикер. Сложившуюся ситуацию он назвал недопустимой.

Володин призвал эффективнее организовать процесс строительства и ускорить возведение здания. Председатель нижней палаты заявил, что на каждой площадке необходимо задействовать отдельную бригаду.

"Надо осознать ответственность, что школа должна появиться", – добавил спикер.

Он поручил губернатору области взять на контроль работу на площадке. "На следующей неделе проведем планерку для того, чтобы все задачи, которые вы обозначили, исполнить", – сказал Валерий Радаев.

Володин пообещал еще раз приехать на площадку в сентябре и проконтролировать ход работ. По его словам, ключевой темой разговора будет благоустройство территории образовательного учреждения.

Помимо осмотра стройплощадки будущей школы, Вячеслав Володин и Валерий Радаев встретились с жителями поселка. Люди озвучивали предложения об организации газоснабжения и освещения отдельных домов. а также поликлиники. Все вопросы были взяты на контроль.

Напомним, о необходимости новой школы в поселке жители говорили на встрече с Вячеславом Володиным в феврале 2018 года. Тогда и было принято решение о строительстве учебного заведения.

Возведение школы началось в марте. Сейчас на блоке Б завершена кирпичная кладка 3-го этажа, на 1-м этаже закончена штукатурка внутренних стен, продолжаются монтажные работы. На блоке Г на треть завершена кирпичная кладка, на блоке А ведется утепление фасада. На объекте работают 45 человек и девять единиц техники.