Володин оценил преобразившийся парк в Вольске

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Один из пунктов визита – Вольск, где завершилась масштабная реконструкция городского парка.



Активное участие в разработке новой концепции парка принимали горожане. Все представленные предложения прошли обсуждение с общественностью. Было необходимо сделать не только удобное и комфортное место отдыха горожан, но и при этом учесть все исторические и географические особенности города. Специалисты в области садового паркового и ландшафтного дизайна успешно справились с этой непростой задачей.

Обновленный парк разделен на несколько тематических зон. Его центральной части вернули исторический облик. Кроме того, появилась расписная панорамная каменная стена, которая отображает историю Вольска, его становление и развитие.

Нашлось в реконструированном парке и место для выставки военной техники под открытым небом. Также были восстановлены арт-объекты, в том числе макет Эйфелевой башни. Парк в буквальном смысле преобразился: чистый, ухоженный, с розариями и цветочными клумбами.

Не забыли и про любителей активного образа жизни. Для них в парке Вольска появилось футбольное поле с трибунами на 150 мест, уличные тренажеры, площадка для воркаута, теннисный корт и даже танцевальная площадка. Для неспешных прогулок оборудована комфортная пешеходная зона со скамейками. А для самых маленьких посетителей предусмотрен детский игровой комплекс. Словом, занятие по душе в обновленном парке теперь найдет каждый горожанин.

Реконструкция парка Вольска – это личный благотворительный проект Вячеслава Володина. Спикер посетил обновленное общественное пространство, осмотрел результаты проделанных работ и пообщался с местными жителями.

По его словам, главное – чтобы горожане были довольны парком. "Мы постарались сделать его культурно-историческим, воссозданы достопримечательности разных лет, представлена современность", – отметил председатель нижней палаты, добавив, что новое пространство было создано с учетом пожеланий местных жителей.

Вместе с тем он отметил, что за парком необходимо ухаживать, поливать газоны, цветники и саженцы, особенно, учитывая знойную жару: в Саратове сегодня плюс 30. "В течение года будем работать над ошибками, все недостатки, которые выявятся, будем устранять", – сказал Володин.

Законодатель поблагодарил главу общественного совета по реконструкции парка Вольска Софью Маркушину и всех горожан, кто участвовал в обсуждении проекта. В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что парк уже пользуется большой популярностью у горожан.

Во время посещения Володиным парка Вольска к нему подошла местная жительница, мать двоих детей. Она обратилась к спикеру с просьбой установить качели во дворе ее дома. Председатель нижней палаты обещал помочь в решении вопроса.

На этом процесс преображения Вольска не завершаются. Спикер Госдумы отметил, что вместе с главой региона продолжается обсуждение благоустройства центра города. Кроме того, необходимо провести работы на набережной. "Пристань Валерий Васильевич (Радаев. - Прим.Ред.) там обустроил, теперь нужно сделать берегоукрепление и пляж, чтобы к вам по Волге могли прибывать гости", – рассказал председатель нижней палаты. По его словам, в августе вопрос будет обсуждаться с местными жителями, после чего будет принято решение.