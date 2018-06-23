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Володин оценил преобразившийся парк в Вольске

Вячеслав Володин (справа) в парке Вольска. Фото: saratov.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Один из пунктов визита – Вольск, где завершилась масштабная реконструкция городского парка. 
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Активное участие в разработке новой концепции парка принимали горожане. Все представленные предложения прошли обсуждение с общественностью. Было необходимо сделать не только удобное и комфортное место отдыха горожан, но и при этом учесть все исторические и географические особенности города. Специалисты в области садового паркового и ландшафтного дизайна успешно справились с этой непростой задачей. 

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Обновленный парк разделен на несколько тематических зон. Его центральной части вернули исторический облик. Кроме того, появилась расписная панорамная каменная стена, которая отображает историю Вольска, его становление и развитие. 

Нашлось в реконструированном парке и место для выставки военной техники под открытым небом. Также были восстановлены арт-объекты, в том числе макет Эйфелевой башни. Парк в буквальном смысле преобразился: чистый, ухоженный, с розариями и цветочными клумбами. 

Фото: saratov.gov.ru

Не забыли и про любителей активного образа жизни. Для них в парке Вольска появилось футбольное поле с трибунами на 150 мест, уличные тренажеры, площадка для воркаута, теннисный корт и даже танцевальная площадка. Для неспешных прогулок оборудована комфортная пешеходная зона со скамейками. А для самых маленьких посетителей предусмотрен детский игровой комплекс. Словом, занятие по душе в обновленном парке теперь найдет каждый горожанин. 

Реконструкция парка Вольска – это личный благотворительный проект Вячеслава Володина. Спикер посетил обновленное общественное пространство, осмотрел результаты проделанных работ и пообщался с местными жителями. 

Фото: saratov.gov.ru

По его словам, главное – чтобы горожане были довольны парком. "Мы постарались сделать его культурно-историческим, воссозданы достопримечательности разных лет, представлена современность", – отметил председатель нижней палаты, добавив, что новое пространство было создано с учетом пожеланий местных жителей. 

Вместе с тем он отметил, что за парком необходимо ухаживать, поливать газоны, цветники и саженцы, особенно, учитывая знойную жару: в Саратове сегодня плюс 30. "В течение года будем работать над ошибками, все недостатки, которые выявятся, будем устранять", – сказал Володин. 

Законодатель поблагодарил главу общественного совета по реконструкции парка Вольска Софью Маркушину и всех горожан, кто участвовал в обсуждении проекта. В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что парк уже пользуется большой популярностью у горожан. 

Фото: saratov.gov.ru

Во время посещения Володиным парка Вольска к нему подошла местная жительница, мать двоих детей. Она обратилась к спикеру с просьбой установить качели во дворе ее дома. Председатель нижней палаты обещал помочь в решении вопроса. 

На этом процесс преображения Вольска не завершаются. Спикер Госдумы отметил, что вместе с главой региона продолжается обсуждение благоустройства центра города. Кроме того, необходимо провести работы на набережной. "Пристань Валерий Васильевич (Радаев. - Прим.Ред.) там обустроил, теперь нужно сделать берегоукрепление и пляж, чтобы к вам по Волге могли прибывать гости", – рассказал председатель нижней палаты. По его словам, в августе вопрос будет обсуждаться с местными жителями, после чего будет принято решение. 

Автор: Иван Поляков23 июня 2018, 17:16

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