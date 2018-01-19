Володин назвал главные успехи Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 19 января, провел в городе Балаково Саратовской области встречу с депутатами муниципальных образований, сельских и городских поселений из девяти районов региона. Были затронуты темы обманутых дольщиков, ремонта местных дорог и ряд других актуальных для области вопросов.



Саратовский регион входит в избирательный округ Вячеслава Володина. На встрече со спикером присутствовали депутаты Хвалынского, Балаковского, Вольского, Духовницкого, Пугачевского, Ивантеевского, Перелюбского, Краснопартизанского районов.

"Очень важно, чтобы по итогам нашей встречи вопросы начали решаться, отрабатывались с позиции обратной связи, прозвучали конкретные решения", – сказал председатель Госдумы.

Один из самых злободневных вопросов в Саратовской области – обманутые дольщики. Начало решения их проблем является несомненным успехом региона за прошедший год, отметил Володин. По его словам, за 2017 год было сдано 10 домов, люди получили жилье, на которое рассчитывали.





"Во многом спасибо за это губернатору и депутатам Госдумы, которые курировали строительство, держали руку на пульсе, проводя еженедельные планерки", – сказал глава нижней палаты парламента. Теперь на повестке стоит ввод в эксплуатацию еще 14 домов. Они будут сданы в течение 2018 года.

"Тогда эта проблема в Саратовской области будет уже близка к разрешению", – добавил он.

Сложившуюся ситуацию законодатель назвал следствием безответственности и бесконтрольности, из-за чего строительством занимались организации, которые не смогли его завершить. Володин отметил, что где-то земля была отдана под застройку без должного контроля, компании собрали с граждан деньги, но не построили для них жилье. "Исчезли два миллиарда рублей", – уточнил спикер. Всего под категорию проблемных попали 50 домов.

Володин поблагодарил людей за терпение и доверие. По его словам, обманутых дольщиков в Саратовской области быть не должно. "В ближайшие 2-3 года мы постараемся вывести эту ситуацию на другой уровень", – сказал он.





Еще одним успехом региона председатель нижней палаты назвал ситуацию с бюджетом субъекта Федерации. Благодаря проведенной в этом направлении работе, он стал сбалансированным, появились средства на расчет по долгам в социальной сфере, в два раза снизилась закредитованность перед банками.

Володин поставил задачу снизить долг перед кредитными учреждениями еще в два раза.

"И тогда ежегодные выплаты сократятся до одного миллиарда рублей", – отметил спикер.

Председатель нижней палаты также подчеркнул, что результатом снижения закредитованности стало появление в бюджете средств на дорожное строительство. В ближайшие три года перед областью стоит задача привести все дороги в нормативное состояние, подчеркнул Володин, для чего необходимо не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.





Спикер предложил связать Саратов и Балаково современной четырехполосной дорогой: "Нам в этом году уже нужно заказывать проектную документацию для того, чтобы эта дорога была не только реконструирована, но и расширена и освещаема".

Затронул законодатель и благотворительные проекты, в которых участвует Саратовская область. Он выделил программы "Спортивный Балаково", театр в Балашове, историко-культурный парк в Вольске.





Рассказал спикер и о развитии спортивной инфраструктуры в области. По его словам, планируется построить 14 современных спортплощадок в Ивантеевке, Александровском Гае и других населенных пунктах региона, при этом четыре площадки будут построены в Саратове. Также будут возведены 10 открытых бассейнов.

Затронул спикер и тему антироссийских санкций. Он отметил, что идея ограничительных мер против нашей страны провалилась. По его словам, санкции скорее влияют на тех, кто любит отдыхать за границей.

Сам же Володин предпочитает отдых на родине. "Я люблю бывать в Вольске и в Ивантеевке", – признался глава нижней палаты.

