Володин дал наказ строителям школы в Солнечном-2

Спикер Госдумы посетил в своем избирательном округе в Саратовской области несколько знаковых стройплощадок. В поселке Солнечный-2 Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства школы, рассчитанной на 1100 учащихся.

Глава Госдумы и губернатор региона Валерий Радаев побывали на строительстве важного социального объекта. Там идет разработка котлована с установкой пробных свай. Володин напомнил, что уже сейчас необходимо решить вопрос с назначением руководителя новой школы, который будет контролировать процесс строительства.

"Важно приступить к формированию педагогического коллектива. Школа будет большая, скоро можно будет начинать и запись ее будущих учеников", – подчеркнул спикер.

На встрече с родителями будущих учеников Володин обсудил вопросы контроля со стороны жителей за возведением школы. "Очень ждем эту школу. Мы так благодарны Вам за поддержку!" – сказали жители.

Они обратились к спикеру с вопросом о транспортной доступности – продлении автобусных маршрутов в микрорайон, где возводится школа. Губернатор Валерий Радаев подчеркнул, что соответствующее поручение дано руководству города и Минтранса: после майских праздников маршруты автобусов будут продлены.





Председатель Госдумы отметил важность завершения строительства в срок, то есть до конца года. "Необходимо к сентябрю завершить возведение здания, сделать благоустройство в октябре, в ноябре закончить отделочные работы, и в декабре сдать объект", – сказал Володин.

О необходимости новой школы в двух микрорайонах поселка жители говорили на встрече с Вячеславом Володиным в феврале 2018 года. Тогда было принято решение о строительстве учебного заведения. Спикер взял вопрос на личный контроль.





Средства на строительство учебного учреждения выделяются из резервного фонда правительства, объем бюджетных ассигнований составляет почти 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Отметим, что спикер Госдумы часто бывает в своем родном регионе и помогает жителям решать важные социальные проблемы. В частности, серьезные решения были приняты относительно обманутых дольщиков, которые потеряли деньги, вложившись в строительство жилья.