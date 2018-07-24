Госдума поддержит сельхозпроизводителей

Госдума приняла предложение Минсельхоза о существенной поддержке производителей на селе. Им направят дополнительно пять миллиардов рублей компенсации из резервного фонда в связи с ростом цен на бензин.

Проект распоряжения правительства предусматривает распределение дополнительно этой суммы на госпрограмму развития сельского хозяйства. Предложение разработано в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

В свою очередь, глава Думы Вячеслав Володин отметил, что такие решения принимаются на трехсторонней комиссии правительства. "Решение касается всех регионов России, речь идет о субсидировании из резервного фонда правительства компенсации затрат сельхозпроизводителей на ГСМ", – сказал он.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что поручение увеличить субсидии дал Минсельхозу президент, и что средства получит каждый регион как погектарную поддержку, исходя из обрабатываемых площадей.





Комментируя этот вопрос, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что в первом полугодии 2018 года потери сельхозпроизводителей из-за роста цен на топливо составили 12 миллиардов рублей. Известно, что сейчас готовится встреча депутатов с премьер-министром Дмитрием Медведевым для того, чтобы обговорить увеличение суммы в пять миллиардов.

За первые пять месяцев 2018 года бензин в России подорожал почти на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Правда, этот шаг не привел к снижению цен на топливо, а только замедлил их рост.

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