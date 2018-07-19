Госдума уточняет правила расчета налога на имущество
Сейчас налог исчисляется с учетом временного коэффициента, который предусматривает постепенное увеличение суммы платежа, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Размер соответствующего коэффициента увеличивается ежегодно на 20% в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости (с 0,2 до 1).
Как говорится в пояснительной записке к документу, применение такого порядка расчета суммы налога приводило к значительному увеличению фискальной нагрузки на граждан. Одобренный законодателями нормативно-правовой акт предусматривает отказ от применения этого коэффициента, начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8).
Кроме того, законопроект вводит новый коэффициент, который ограничивает ежегодное увеличение суммы платежей по налогу на имущество физлиц по кадастровой стоимости не более чем на 10% в сравнении с прошлым годом. Такой коэффициент будет применен в тех регионах, где исчисление суммы платежа осуществляется с коэффициентом 0,6%.
Одобренный депутатами документ дает возможность пропорционального определения фискальной базы по налогу на имущество организаций и на имущество физлиц в случае изменения характеристик недвижимых объектов в течение налогового периода. Также авторы проекта закона выступили с предложением о расширении налоговых льгот. В отдельную категорию предложено выделить детей с ограниченными возможностями здоровья.
О необходимости уточнения механизма расчета налога на имущество физических лиц президент России Владимир Путин говорил 1 марта в ходе ежегодного послания главы государства Федеральному собранию.
Глава государства посетовал, что во многих случаях кадастровая стоимость объектов зачастую превышала рыночную, что не соответствовало ожиданиям граждан. Он призвал законодателей принять решения по исправлению ситуации максимально быстро, в течение первого полугодия.
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