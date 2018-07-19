Госдума уточняет правила расчета налога на имущество

Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении законопроект, изменяющий порядок исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. Соответствующие поправки были подготовлены депутатами в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.



прочитано 402 раза