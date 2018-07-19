Настройку пенсионной системы обсудят в регионах

Принятый сегодня в первом чтении законопроект об изменениях пенсионной системы широко обсудят в регионах. Это пообещал глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Все заинтересованные стороны – общественные организации, региональные парламенты, представители экспертного сообщества – смогут высказать свою точку зрения на представленный правительством законопроект, отметил вице-спикер Госдумы.

По его словам, резонансный законопроект по решению Думы будет направлен в регионы для дальнейшего обсуждения, которое будет проходить до 24 сентября. И только после этого, выслушав все предложения и замечания, депутаты обсудят документ во втором и третьем чтениях.

Это позволит и общественным организациям, и экспертам, и региональным парламентам еще раз посмотреть и внести соответствующие предложения и поправки, которые они сочтут необходимыми.

Неверов также подчеркнул, что ранее было принято решение о консолидированной поддержке фракцией "Единая Россия" правительственных инициатив.





Напомним, что в четверг, 19 июля, Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменении параметров пенсионной системы. Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.

Также в первом чтении депутатами была одобрена ратификация 102-й Конвенции Международной организации труда. Документ гарантирует вышедшим на пенсию людям не менее 40% от их прошлого заработка.





Как отметил спикер Вячеслав Володин, целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан. По его словам, на Охотный Ряд уже поступили официальные отзывы на законопроект из подавляющего числа регионов.

О предстоящем совершенствовании пенсионной системы правительство России объявило в середине июня. По предложению кабмина, в России должна быть установлена планка в 65 лет для выхода на пенсию мужчин (к 2028 году) и 63 лет – для женщин (к 2034 году). Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров.