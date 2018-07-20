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Общество

Госдума и правительство займутся экологией

Госдума и правительство объединят усилия для решения экологических проблем. На Охотном Ряду уже есть несколько законодательных инициатив в этой сфере.
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В сегодняшнем заседании комитета по экологии и охране окружающей среды приняли участие вице-премьер Алексей Гордеев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Обсуждались вопросы реализации реформы обращения с отходами, дополнительные мер защиты особо охраняемых природных территорий и параметры национального проекта "Экология".

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Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов качестве примера привел несколько инициатив и законов, которые уже были приняты в сфере экологии. В частности, парламентарий упомянул закон об автоматических счетчиках на трубах крупных предприятий-загрязнителей.

"Это было поручение президента, которое довольно давно не исполнялось, но с новым составом правительства мы это очень оперативно решили", – рассказал Владимир Бурматов.

По его словам, аналогичная ситуация с законопроектом об особо охраняемых природных территориях, который обезопасит заповедники и национальные парки. Инициатива была принята в первом чтении в 2015 году и вскоре будет рассмотрена во втором чтении.

"Сейчас мы вместе с Минприроды и другими ведомствами  занимаемся тем, чтобы дошлифовать законопроект об ответственном обращении с животными и выйти с ним на второе чтение", – добавил парламентарий.

Глава комитета подчеркнул, что особенно актуальной остается тема обращения с отходами. Уже создана рабочая группа, посвященная именно этому вопросу, проводится федеральный мониторинг.

Бурматов заявил, что рабочая группа подготовила предложения, которые передаст в Минприроды. Среди них – установление национального целевого показателя по утилизации отходов, а также решения по учету особо опасных медицинских отходов и снижению объемов неперерабатываемого мусора, например, упаковки из ПВХ.


Также в комитете выступают за установление административной ответственности за невыполнение требований по утилизации отходов от товаров и за введение обязательной утилизации строительных отходов.

Вице-премьер Алексей Гордеев, в свою очередь, напомнил, что в России стартует национальный проект "Экология", который состоит из десяти  федеральных проектов. Одной из серьезнейших задач остается создание отрасли обращения с отходами.

 "У нас перерабатывается не больше 5% коммунально-бытовых отходов, это в 15–16 раз меньше, чем в европейских странах", – сказал  Гордеев.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что будет обращаться к депутатам за поддержкой экологических инициатив. В частности, возглавляемое им министерство прорабатывает законопроект об экологической информации.

"Лица, в результате действий которых возникают незаконные свалки, должны понести ощутимое наказание. Для этого нами подготовлен законопроект, ужесточающий ответственность за такие правонарушения", – сказал министр. Он добавил, что рассчитывает на его принятие уже в 2018 году.

Важно сохранить природу России, отметил глава Минприроды. "В течение шести лет мы планируем создать 24 новых особо охраняемых природных территорий", — сообщил Дмитрий Кобылкин.

Автор: Александр Комаров20 июля 2018, 21:48

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