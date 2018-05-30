Безумные регионы: в Азове обнаружили портал в царство мертвых

Инсценировка убийства Бабченко в Киеве ЧМ-2018 по футболу Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Что случилось с Веркой Сердючкой
Бузова без трусов довела до тошноты
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе
Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ
партнеры
Среда 30 мая
Лента новостей
21:21
Создана мощная вакцина от рака мозга
20:41
Что больше всего возбуждает мужчин
20:18
Черствая Волочкова обогатилась на болезни члена семьи
20:01
Раскрыт секрет красоты Меган Маркл
19:29
Госдума и бизнес дадут отпор санкциям
19:23
Покаявшаяся звезда "Дома-2" отнесла дочь в церковь
19:05
Госдума перешла на английский в соцсетях
18:33
"Чума на оба ваших дома": Рынска прокляла воскресшего Бабченко
18:32
Разочарованная в мужчинах Началова переключилась на дочь
17:58
Матильда расцвела после расставания с нытиком Шнуровым
17:52
Бабченко по-скотски поступил с женой перед "смертью"
17:39
VII Благотворительный танцевальный марафон пройдет в Москве
17:29
Украина всех обманула: предатель Бабченко вернулся с того света
17:14
Отравленных Скрипалей лечили от наркомании
17:13
Изъятые богатства полковника Захарченко бесследно исчезли
16:59
В Москве будет больше крутых голов
16:57
Разрушительный ураган держит в страхе москвичей
16:53
Подкаблучник Питт решился на серьезный шаг с архитектором
16:24
У российского актера трагически погиб малолетний сын
16:21
В Москве горит склад с макулатурой
16:09
Невменяемую жену Ефремова срочно отправили в клинику
15:57
Мать Собчак устроила скандал из-за украинского режиссера
15:43
Жестокая казнь дагестанской порнозвезды попала на видео
15:25
Война продолжается: Бородина и Бузова больше не работают вместе
15:05
Убитый Бабченко оказался связан с предателем Скрипалем
14:49
Бородину поймали на торговле китайским ширпотребом
14:39
"Мне стыдно": Шурыгина расплакалась на Первом канале
14:35
Daimler вложился в Taxify
14:21
Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина
14:12
Компромисс: путь к победе или капитуляция
14:00
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
13:48
Шарапова оценила нелепый наряд Уильямс на "Ролан Гаррос"
13:40
"Империя варваров": Киев собрался сжечь Москву
13:39
На западе Москвы безработный изнасиловал 12-летнюю девочку
13:24
Lexus NX 200: классика автомобиля для девочек
13:19
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
13:00
В Подмосковье автобус врезался в грузовик
12:51
Запад закатил истерику после убийства предателя Бабченко
12:46
Пять базовых правил красивого летнего отдыха
12:40
В Москве появится новый вокзал
12:38
Меньшиков при всех посмеялся над надменной Пугачевой
12:26
"Убили – и слава богу": соседи обругали Бабченко (видео)
12:00
Как гаджеты влияют на сон
11:54
День защиты детей отметят масштабной акцией
11:34
"Печальная мода": Лавров отверг глупые обвинения в убийстве Бабченко
11:28
"Зачем измываешься?": жена обратилась к Игорю Крутому
11:22
Финансиста Браудера схватили по запросу России
10:56
У расстрелянного предателя Бабченко нашли 6 особенных детей
10:48
Известный журналист сделал заявление о смерти Овечкина
10:34
Плата за легкомыслие: Седокову назвали опасной для маленькой дочери
10:08
Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко
09:56
В Москве утята парализовали Третье транспортное кольцо (видео)
09:54
Лера Кудрявцева показала фото из клиники
09:43
Что построено в Москве за последние годы
09:33
Москвичей предупредили о приближении шторма
09:23
От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко
09:17
Как живет Иглесиас после расставания с Курниковой и детьми
09:15
1,5 миллиона в день: дикие доходы Михалкова поразили народ
08:35
Молодая жена разочаровала Задорнова перед страшной смертью
08:28
Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
08:21
Секретное оружие: кто спасет сборную России на ЧМ-2018
08:08
Странности в расправе над Бабченко вызвали много вопросов
23:41
Сходил за хлебушком: Чудовищные детали убийства журналиста Бабченко в Киеве
22:55
"Совершенно плевать": убитый журналист Бабченко глумился над жертвами Ту-154
22:47
Киев назвал виновного в убийстве российского журналиста
22:20
День рождения не задался: беглого журналиста Бабченко убили выстрелом в спину
22:08
Убитый горем Садальский пожаловался на жесткого Собчака
22:04
Путина просят лично проверить сборную России перед ЧМ-2018
21:56
Тарасова и Костенко поздравляют с важным событием
21:52
Взбесившийся любовник-наркоман забил ногами воющую звезду "Дома-2"
21:49
На Украине застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко
21:24
Хватит, натерпелась: Меркель бежит к Путину от сумасброда Трампа
21:14
Крокодиловы слезы: ноющего от боли Шнура обвинили в показухе
21:02
Канделаки куражится над отвергнутым Абрамовичем
20:23
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
20:09
Меланья Трамп пропала после удаления опухоли
19:46
Победившая рак звезда "Дома-2" рассказала о предательстве мужа
19:29
Госдума поправит бюджет из-за роста экономики
19:08
В Москве водитель BMW обстрелял пешехода
18:59
Блудный сын: Лондон разрешил Абрамовичу вернуться
18:57
"Был на волоске": участник "Евровидения" рухнул с большой высоты
18:49
5 актуальных видов лифтинга
18:41
В московской частной клинике умерла пациентка
18:36
Разводящийся Шнуров получил удар по самому больному
18:24
"Единая Россия" развивает диалог с гражданами
18:02
Пернатые платья Киркорова умыкнули школьники-спекулянты
18:01
Рецепт томленой телятины по-поморски
17:40
Боярский тяжело переживает смерть близкого человека
17:16
Сваха свела Джоли с красавчиком-миллионером
16:54
Дмитрия Певцова сняли за поцелуями с очаровательной Маликовой
16:31
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком
16:23
"Охмурил аферой": отравленного Скрипаля использовали втемную
16:20
Москвичи оставят пожелания российской сборной по футболу на большой карте
16:13
Взбешенная Шукшина ответила на лживые обвинения
15:57
Голый мексиканец нелепо сплясал в Шереметьево (видео)
15:54
Как "Моя улица" преобразила Москву
15:27
Когда откроется станция "Новопеределкино"
15:24
Невозмутимому Овечкину прилетела шайба в лицо (видео)
15:15
Бизнес-гороскоп на июнь
15:01
В Новой Москве появятся еще 15 образовательных учреждений
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

54-летний Зверев объяснил болезненную страсть
Отвратительная педофилия: Малахов связался с несовершеннолетним
Взбешенная Шукшина ответила на лживые обвинения
Грудь повисла до пупа: оконфузившаяся Нетребко оправдалась за внешний вид
"Совершенно плевать": убитый журналист Бабченко глумился над жертвами Ту-154
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Регионы

Безумные регионы: в Азове обнаружили портал в царство мертвых

Фото: пресс-служба
В Башкирии судят повара за поддельную медкнижку, а в Нижнем Тагиле уличные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.    
прочитано 672 раза

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила о полном прекращении полетов и об отмене всех рейсов. Сообщается, что в организацию поступило письмо от Росавиации о приостановке продаж авиабилетов до 30 мая 2018 года. Позже компания объявила об отмене всех авиарейсов. Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В 2015 году Росавиация уже запрещала авиакомпании выполнять международные полеты, передает Newizv.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: голодающие пенсионеры передрались из-за бесплатной каши

Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб

Безумные регионы: Пьяный житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать

Страшный пожар в Саратовской области унес жизни троих детей. Трагедия произошла, когда трое братьев, старшему из которых всего десять лет, остались дома одни. Причины возгорания остаются неизвестны, сообщает NewsNN. Следственное управление проверяет обстоятельства происшествия.

Во время раскопок в городе Азов Ростовской области ученые неожиданно наткнулись на древний портал в мир мертвых. Сообщается, что археологи надеялись найти край одного из городских некрополей, но обнаружили ровик. Выяснилось, что он был предназначен для разделения миров живых и мертвых. Кроме того, ровик использовали во время ритуалов погребения и заупокойных культов, пишет RostovGazeta.

В Москве с большим трудом посадили лайнер, летевший из Казани, из-за ураганного ветра. Пассажиры рассказали об ужасе, который испытали во время экстремального полета, передает Inkazan. "Приземлились из-за сильного ветра так, что люди на соседние ряды вылетали и в проход, а бортпроводница крестилась", – вспоминают очевидцы. Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о сильном усилении ветра. Спасатели порекомендовали по возможности оставаться дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Тюмени 11-месячный ребенок выпал из ока десятого этажа и выжил. Известно, что младенец получил множественные тяжелые травмы. Врачи несколько часов боролись за жизнь малыша. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас ребенок введен в медикаментозный сон, его жизненно важные функции поддерживаются при помощи специальной аппаратуры, сообщает Nashgorod. Лечение проводится по максимально щедящим технологиям, чтобы не усугубить положение.

Житель Удмуртии ударил возлюбленную ножом во время пьянки. Установлено, что 51-летняя потерпевшая выпивала со своим сожителем. Между ними возникла ссора, и мужчина нанес собутыльнице удар ножом. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, пишет Udm-info. За данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Нижнем Тагиле местные хулиганы устроили массовый погром автомобилей. Сообщается, что злоумышленники разбили стекла и повредили крыши припаркованных машин. Пять владельцев уже написали заявления в полицию, в каждом случае на место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, передает Tagilcity.

Волгоградскую горчицу назвали одним из лучших туристских сувениров России. Такой титул продукту присвоили жюри всероссийского фестиваля-конкурса "Диво России". В презентации рассказывалось об истории и технологии производства в регионе, а также об уникальных полезных свойствах горчичного масла, пишет Novostivolgograda. Эксперты отметили, что волгоградский продукт сегодня пользуется большой популярностью по всей стране.

В Башкортостане местная жительница убила мужа несколькими ножевыми ударами. По версии следствия, ночью между супругами возник конфликт. Подозреваемая нанесла несколько ударов ножом в область правого бедра. Она не подозревала, что муж может скончаться от полученных ран. Следственные действия продолжаются, сообщает Mkset. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

В Уфе 29-летнего горожанина осудили за использование заведомо подложного документа. Мужчина при устройстве на работу предъявил поддельную медицинскую книжку. Сообщается, что уроженец Уфы устроился работать поваром в кафе. Фальшивый документ давал ему право работать в сфере общественного питания, пишет ToDay News Ufa. Позже выяснилось, что мужчина необходимое обучение не проходил, а липовую "бумажку" приобрел за 1500 рублей. Владелец подложной медкнижки приговорен к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Автор: Михаил Вштанов30 мая 2018, 18:16

комментарии

Политика

"Империя варваров": Киев собрался сжечь Москву
Запад закатил истерику после убийства предателя Бабченко
Хватит, натерпелась: Меркель бежит к Путину от сумасброда Трампа
"Печальная мода": Лавров отверг глупые обвинения в убийстве Бабченко

Шоу-бизнес

Тяжелобольной Джигарханян из больничной палаты обнародовал завещание
Черствая Волочкова обогатилась на болезни члена семьи
Покаявшаяся звезда "Дома-2" отнесла дочь в церковь
Шокированная Ковальчук упросила Чумакова отречься от Виталика

Проишествия

Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко
Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
Странности в расправе над Бабченко вызвали много вопросов
Киев назвал виновного в убийстве российского журналиста

Lifestyle

Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
1,5 миллиона в день: дикие доходы Михалкова поразили народ
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

Грудь повисла до пупа: оконфузившаяся Нетребко оправдалась за внешний вид

Оперная дива отреагировала на замечания фанатов
Шоу-бизнес

Как живет Иглесиас после расставания с Курниковой и детьми

Артист кочует с места на место
Общество

У расстрелянного предателя Бабченко нашли 6 особенных детей

Журналист оформил опеку над воспитанниками детских домов
Шоу-бизнес

"Зачем измываешься?": жена обратилась к Игорю Крутому

Супруга попросила продюсера остановиться

Гороскоп

Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Бизнес-гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
Чего ожидать тяжелобольному Кобзону

Фоторепортажи

От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком
Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир
"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

Спорт

Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина
Шарапова оценила нелепый наряд Уильямс на "Ролан Гаррос"
Секретное оружие: кто спасет сборную России на ЧМ-2018
Чем опасны ставки на спорт

Регионы

Безумные регионы: голодающие пенсионеры передрались из-за бесплатной каши
Домашний Иуда: вероломный кот выдал хозяина судебным приставам
В Петербурге появился оздоровительный курорт
Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru