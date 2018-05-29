Безумные регионы: голодающие пенсионеры передрались из-за бесплатной каши

В Ижевске случилась массовая драка. Ее участниками стали пенсионеры: они пытались получить бесплатную кашу. Об этом и других происшествиях – в традиционной подборке Dni.Ru.

История с дерущимися пенсионерами получила огласку после того, как кто-то выложил в интернет видео, сделанное во время раздачи еды. Ролик мгновенно разлетелся по социальным сетям и набрал тысячи просмотров.

"Вы что, не видите – нас же снимают", – смущенно заявил один из участников потасовки, пытаясь отстоять свое право на бесплатную кашу, передает Newizv. Информации о пострадавших нет.

Жителей Нижнего Новгорода поразило другое происшествие. На улице Коминтерна в Сормовском районе пенсионерка выпала из маршрутки.

Судя по всему, водитель нажал на газ до того, как двери транспортного средства закрылись. В результате пожилая женщина буквально вывалилась из салона. По факту случившегося проводится проверка, сообщает Newsnn.

Удивительные новости пришли из Ростовской области. В городе Гуково поймали хитрых чиновников, которые начислили себе премии на 2,2 миллиона рублей, отмечает Rostovgazeta.

Схема обогащения была реализована в обход всех законов, заявили в областной Контрольно-счетной палате. Теперь чиновников ждет серьезное разбирательство.

Не обошли стороной безумные происшествия и Татарстан. Там случилась жуткая авария: иномарка на полном ходу влетела в КамАЗ.

Предположительно, водитель легкового автомобиля не рассчитал скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб один человек, передает Inkazan.

Похожая авария произошла в Уфе. Водитель Renault Sandero влетел в микроавтобус.

Судя по всему, аварию спровоцировал владелец иномарки: полицейские предполагают, что он уснул за рулем. К счастью, никто не погиб, уточняет ToDay News Ufa.

Жителей поселка Винзили под Тюменью удивило другое ЧП. Предприимчивый мужчина украл 1,5 тонны металла. На преступление он пошел с ломом, кувалдой и небольшой тележкой.

Выручить за похищенное преступнику удалось 19 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, пишет портал Nashgorod.

В конце мая жуткое известие перепугало Удмуртию. Местный житель пытался убить жену и внучку. Он нанес супруге несколько ударов топором.

Досталось и полицейскому. Злоумышленник задержан. У него диагностировали тяжелую форму психического расстройства. Ведется следствие, сообщает Udm-info.

Голод атаковал не только пенсионеров из Ижевска. Почти 12 часов были вынуждены сидеть без еды пассажиры аэропорта в Екатеринбурге: их рейс был задержан.

Когда наконец людей позвали на посадку, выяснилось, что самолет неисправен. На устранение неполадок ушло полтора часа: все это время пассажиры находились у трапа, передает Tagilcity.

Дикий по своей подлости инцидент произошел в Волгограде. Сотрудники похоронного дома решили сдать в утиль памятник ветерана Великой Отечественной войны.

В подробностях о случившемся рассказала местная жительница. "13 апреля я приехала убирать могилу и увидела, что памятник опрокинут и просто выкинут за пределы участка. Все было поломано, фотография пропала, оградку разрушили. Цветник, который я сделала за свой счет, уничтожили полностью", – цитирует ее портал Novostivolgograda. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тем временем в Башкирии все говорят об отчаявшейся москвичке. Женщина задолжала 1,5 миллиона рублей и решила избавиться от кредитора.

Для этого она наняла целую бригаду киллеров, пишет Mkset. Теперь злоумышленница и трое уроженцев Таджикистана вместе появятся на скамье подсудимых.