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Регионы

Безумные регионы: Пьяный житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Жителей Ростовской области поделят на жирных и голодных, а в Тюменской области из желудка мужчины достали 26 свертков гашиша. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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Пока ветеран боевых действий из Свердловской области собирал документы, деньги на жилье закончились. Региональный Фонд жилищного строительства предоставил жителю Краснотурьинска как участнику контртеррористической операции на Северном Кавказе, сертификат на приобретение жилья. Сертификат стоимостью 789 тысяч рублей ему выдали спустя 17 лет, предупредив, что его необходимо использовать до 30 июня 2018 года. Однако, когда мужчина оформил бумаги в Фонде ему заявили, что оплачивать сертификат им нечем, поскольку деньги Минстроя они уже израсходовали, передает Newizv.

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Пенсионерка выпала из маршрутки на асфальт во время движения в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 24 мая, когда водитель начал отъезжать от остановки, не проверив все ли пассажиры успели покинуть салон. 72-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и ушиб левого коленного сустава, сообщает NewsNN. Женщина обратилась в травмпункт самостоятельно.

Жителей Ростовской области поделят на жирных и голодных, пишет RostovGazeta. Территориальный орган государственной статистики приступил изучению рациона питания населения Ростовской области. В рамках исследования будут изучены почти тысяча домашних хозяйств, расположенных в 18 городах и селах региона. Представители Ростовстата оценят данные жителей области, роста и вес каждого человека для сопоставления с потребностью организма в энергетической и биологической ценности рациона питания. Благодаря полученным данным специалисты смогут диагностировать ожирение, а также недостаток в белково-энергетической пище.

Кадр youtube.com

В Казани завели уголовное дело после нападения недовольных торговцев у станции метро "Проспект Победы" на полицейского, контролировавшего снос их ларьков, передает Inkazan. Присутствовавшие при демонтаже предприниматели выражали негодование, а когда сотрудник полиции попытался их успокоить, четверо неизвестных начали толкать его и хватать за форму. Нападавшие скрылись, однако удалось установить личности двоих из них.

В Тюменской области из желудка мужчины достали 26 свертков гашиша, сообщает Nashgorod. По версии следствия, в феврале 2018 года злоумышленник вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Через месяц он отправился в Ишим, предварительно купив гашиш. В конце марта мужчина прибыл в город и был досмотрен сотрудниками МВД на привокзальной площади. Подозреваемый был доставлен в горбольницу, где в ходе рентгена было установлено множество предметов, находившихся в желудке. После промывания сотрудники полиции изъяли 26 пакетов гашиша массой 107 граммов. Ишимский суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать, пишет Udm-info. Следствие установило, что 41-летний обвиняемый, будучи пьяным, угрожая ножом своей пожилой матери, пытался совершить с ней половой акт. Женщине удалось вырваться и сбежать из квартиры. В ходе расследования преступник жаловался на обделенность материнской лаской и заботой и заявил, что таким образом он пытался ей отомстить. Мужчина получил четыре года колонии.

В Нижнем Тагиле в соцсетях появилась запись местной жительницы, где женщина рассказывает о том, что 19 мая 2018 года на ее 12-летнюю дочь в подъезде пытался напасть мужчина. Женщина написала, что инцидент произошел в 19.00, когда девочка возвращалась из магазина. Следом за ней шел лысый мужчина, он вошел в подъезд за ребенком, передает Tagilcity. В подъезде мужчина потянул девочку за куртку, она оттолкнула его и побежала вверх по лестнице. Мужчина тут же быстро покинул подъезд. Женщина уже написала заявление в полицию.

Волгоградский контрактник и студентка колледжа ресторанного бизнеса и торговли вместе сбежали на юга, никого не предупредив. Молодые люди нашлись живыми и здоровыми на территории Краснодарского края, пишет Novostivolgograda. Беглецы, удалившиеся из соцсетей, переставшие выходить с родными на связь и исчезнувшие из Волгограда 18 апреля, попали в финансовую яму. Чтобы парочке было на что снять квартиру и покупать продукты, контрактник набрал микрокредитов на сумму не менее ста тысяч рублей, которые за время отсутствия влюбленных превратились в гораздо более крупную сумму.

Забытый врачами зажим в теле жительницы Башкирии оценили в 700 тысяч рублей, сообщает Mkset. Такое решение вынес Верховный суд Башкирии. Истица требовала выплатить ей пять миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред и здоровье. Судебная инстанция рассмотрела дело без участия ответчика: представители роддома на заседание не явились. Айсина Зиндусова рассказала, что пока не решила, будет ли подавать кассационную жалобу. Однако и она, и ее юрист уверены, что это "маленькая, но победа", ведь им удалось доказать вину врачей. На это ушло три года.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Cupak

В Уфе 53-летний мужчина ударил ножом родственника, пишет ToDay News Ufa. По версии следствия, подозреваемый распивал спиртное в компании жертвы. Между ними вспыхнула ссора, и старший ударил младшего ножом в область грудной клетки. По факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. 

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2018, 18:05

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