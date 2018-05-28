Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб

В Омской области охотник пристрелил редкого лебедя "для разминки", а в Краснодарском крае отдыхающих на надувном матрасе ветром унесло в открытое море. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Омской области задержали браконьера, который застрелил лебедя-шипуна. Сообщается, что мужчина охотился на диких уток, но сначала решил проверить свою меткость на пролетавшем мимо лебеде. Тушку животного обнаружил районный охотинспектор, после чего стрелка задержали по горячим следам. Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Омской области, и охота на него запрещена, передает Newizv. Теперь браконьеру грозит штраф в размере до 200 000 рублей или арест на шесть месяцев.

В Нижегородской области погиб мужчина, утонувший в собственном автомобиле. 30-летний местный житель сидел в иномарке на берегу реки, однако забыл поставить машину на ручной тормоз. Автомобиль покатился по склону и съехал в водоем, после чего мгновенно пошел ко дну. Шансов на спасение у мужчины не было, сообщает NewsNN.

В Краснодарском крае сотрудники МЧС спасли двух парней, которых унесло на матрасе в открытое море. После сообщения о происшествии незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. На следующий день сотрудники авиационной группы из Сочи сообщили, что мужчин нашли и подняли на борт вертолета. Спасенных парней осмотрели медработники, пишет RostovGazeta. Пострадавшие заработали только солнечные ожоги.

В Набережных Челнах осудили двух мужчин, которые пытали иностранца гвоздодером и углями. Сообщается, что злоумышленники "выбивали" у гражданина Туркменистана долг. Инцидент произошел, когда молодые люди назначили приезжему встречу, чтобы обсудить "финансовые вопросы". На месте злоумышленники затолкнули иностранца в свой автомобиль и отвезли в кальянную, где избивали похищенного всю ночь. В ходе пыток его прижигали углями и насиловали гвоздодером. Утром потерпевшему удалось сбежать, передает Inkazan. По факту случившегося городской суд признал злоумышленников виновными по статье "Самоуправство".

В одном из кафе Тюмени произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз пырнул обидчика ножом. Разногласия между двумя посетителями спровоцировали драку, после которой один из участников отправился домой за ножом. После возвращения в кафе он нанес обидчику несколько ножевых ранений. Врачи оценивают полученные повреждения как тяжкий вред здоровью, сообщает Nashgorod. Агрессивный тюменец может получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и устроил ДТП. Молодой человек похитил авто с территории базы, которую охранял его отец. Сообщается, что одиннадцатиклассник, отпросившись у родителей погулять, решил выпить с друзьями. Около двух часов ночи он направился на базу, где увидел припаркованный грузовик. Молодому человеку пришла идея покататься на нем по городу. Он открыл незапертую водительскую дверь, взял на сиденье ключи и уехал с территории базы, которую охранял его отец. Школьник проехал по улицам города и решил развернуться у железнодорожного вокзала, однако не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. В ходе судебного заседания владелец автомобиля заявил ходатайство "о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ввиду примирения с ним", пишет Udm-info.

Житель Новоуральска выпал из окна, пытаясь спасти своего домашнего питомца. Мужчина погиб ради своей любимицы – кошки. Сообщается, что хозяин животного увидел, что питомец вышел на подоконник, а затем спустился на карниз дома. Кошка не имела возможности вернуться домой без посторонней помощи. Хозяин хотел ей помочь, но не удержался и выпал из окна. Смерть наступила моментально в результате полученных травм. По факту гибели мужчины 1991 года рождения проводится доследственная проверка, передает Tagilcity.

В Волгоградской области полицейские сожгли два поля с коноплей. Несколько очагов произрастания наркосодержащего растения уничтожили с помощью горючей жидкости и огня. Посадку дикой конопли полицейским помог обнаружить местный фермер. Вместе с сотрудниками администрации представители правоохранительных органов отправились в окрестности хутора Большой, где сожгли крупную делянку запрещенного растения, пишет Novostivolgograda.

В Башкирии десятилетний мальчик сорвался в реку с тарзанки и пропал без вести. Днем 27 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что ребенок упал в водоем и его унесло течением. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает Mkset. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы поиски ребенка.

В Башкирии очередной бытовой конфликт закончился поножовщиной. По версии следствия, 28 мая после совместного распития спиртных напитков жители Кигинского района затеяли ссору, в ходе которой женщина ударила супруга ножом в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, пишет ToDay News Ufa.