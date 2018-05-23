Безумные регионы: 33-летняя уфимка умерла после пластики груди

В Волгограде трое мужчин похитили со склада несколько тысяч банок с красной икрой, а в Ишиме врачи удалили девушке зуб из носа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Ростове-на-Дону заселили нарисованный домик счастливыми жителями, передает Newizv. Перед ЧМ-2018 по футболу в окнах дома на проспекте Шолохова нарисовали силуэты радостных людей, некоторые из которых держат над головой шарфы. Пользователи в комментариях соцсетей написали, что это оригинальная идея и ее можно было бы воплотить в жизнь и без мундиаля. Другие рассказали, что такое можно увидеть и в Мадриде. Были и те, кто считают, что творчеством занялись, чтобы показать гостеприимство иностранным туристам.

Уголовное дело за жестокое обращение с детьми возбудили в отношении 34-летней жительницы Сергачского района Нижегородской области, сообщает NewsNN. Мать пятерых несовершеннолетних детей не исполняла свои родительские обязанности: злоупотребляла спиртным, бродяжничала, оставляя малышей под присмотром старших. Кроме того, горе-мать не работала и не беспокоилась о том, есть ли еда и одежда у ее детей. Установлено и то, что женщина знала о врожденном заболевании трехлетнего сына, но к хирургам не обращалась. После того как ребенка госпитализировали, она не посещала его в больнице. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.

В Волгограде трое мужчин похитили со склада несколько тысяч банок с красной икрой. Общая масса добычи превысила тонну, пишет RostovGazeta. По словам директора компании, которой принадлежал склад, преступникам удалось взломать металлическую дверь. Одной икрой они не ограничились и вынесли также около ста килограммов сыра и пятьдесят килограммов колбасы. У задержанных изъяли бензопилы и профессиональное снаряжение для альпинизма. Большую часть похищенных продуктов они уже успели реализовать.

В Арском районе Татарстана бык повалил на землю и затоптал 55-летнего местного жителя, передает Inkazan. Мужчина помогал соседям вывести стадо на пастбище. Но перед этим решил запереть в стойле быка. Неожиданно животное повалило сельчанина на землю и стало топтать копытами, после чего подняло на рога и ударило о забор. В результат удара были выбиты несколько досок, и мужчина смог уползти в образовавшееся отверстие. Пришедшая ему на помощь хозяйка дома успокоила быка и вызвала на место медиков, но мужчина скончался до их приезда.

В Волгограде двое разбойников ради сумки зверски избили на улице 65-летнего пенсионера, пишет Novostivolgograda. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, а злоумышленники объявлены в розыск. В сумке, которую у него отняли разбойники, находились документы, телефон и ключи от машины. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Врачи в Ишиме Тюменской области удалили девушке зуб из носа, сообщает Nashgorod. Подобная ситуация в мировой практике возникает довольно редко. Местная жительница обратилась в больницу после продолжительной заложенности носа. Девушка лечила гайморит, но симптомы не проходили. После дополнительного обследования выяснилось, что причиной болезни стал зуб, который вырос в носу. Операция длилась пару минут. Пациентка чувствует себя хорошо, а заложенность носа спала.

Мужчина пытался сжечь бывшую жену вместе с домом в Удмуртии, пишет Udm-info. Обвиняемого заключили под стражу. В ночь с 19 на 20 мая 41-летний житель Завьяловского района поссорился с экс-супругой. Через некоторое время мужчина облил дверь пристройки к дому и одеяло, которым была укрыта потерпевшая, воспламеняющейся жидкостью и поджег их. Женщине удалось выбежать из горящего помещения и спастись.

Тагильчанка пыталась украсть из турецкого пятизвездочного отеля чай, конфеты, салфетки, полотенца, покрывала, тапочки, тарелки, шампунь и даже туалетную бумагу, передает Tagilcity. Персонал поймал российскую туристку с детьми, когда та пыталась унести из номера практически все, что могло поместиться в чемодан. Туристка с детьми отдыхала по системе All Inclusive. При досмотре россиянка спорила с персоналом и пыталась доказать, что достаточно заплатила за отдых, чтобы забрать все эти вещи из номера. Она также упрекнула сотрудников, которые отбирали у детей пакеты со сладостями.

В Уфе изможденный лось умер по приезду спасателей, сообщает Mkset. Животное в поисках еды и воды разбило витрину строящегося магазина и лежало в крови рядом со зданием. Лось был сильно напуган, изможден, ранен, у него были внутренние повреждения. Спасатели вызвали специалистов минприроды, ветеринарной и службы. Но лось был слаб и скончался.