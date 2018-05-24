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Регионы

Безумные регионы: тюменец убил друга и хранил всю зиму тело на балконе

Кадр из фильма "Человек – швейцарский нож"
В Казани дворник подозревается в изнасиловании девушки в лесопарке, а в Нижнем Тагиле молодой человек похитил копилку для сбора средств больным детям. Обзор региональных новостей от Dni.Ru. 
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В подмосковном Долгопрудном догхантер случайно усыпил самого себя. Местные жители сообщили, что днем на глазах у прохожих собак ловили двое мужчин. Один из них хотел сделать укол пойманной собаке, но промахнулся и уколол дротиком себя, а через несколько минут уснул на заднем сиденье машины, передает Newizv. Ему пришлось вызывать скорую помощь.

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На Кубани четырехлетняя девочка умерла после того, как ее родители отказались от госпитализации в местную больницу, сообщает NewsNN.Незадолго до гибели ребенка родители обратились в поликлинику в Армавире. Девочку мучила одышка, вялость, повышенная температура до 39 градусов и неоднократное носовое кровотечение. В поликлинике им было выдано направление на госпитализацию, но от помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта. После этого они направились не в больницу Армавира, а в соседний регион – по месту жительства, где девочка и скончалась.

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который с ножом напал на прохожего. Мужчине пришлось удалить селезенку, пишет RostovGazeta. Дело завели по факту причинения вреда здоровью. Сейчас решается вопрос о домашнем аресте. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

В Казани ранее судимый дворник подозревается в изнасиловании 19-летней девушки в лесопарке. Угрожая расправой, 58-летний мужчина надругался над местной жительницей. Заметив прохожих, он поднял девушку. Затем прошел за ней несколько метров и снова изнасиловал. Злоумышленник пригрозил потерпевшей расправой, если та кому-нибудь расскажет о случившемся, и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Свою вину дворник признал частично, передает Inkazan.

Ссторию гибели дальнобойщика, который приехал погостить к матери в Быковский район, опубликовали волгоградские электронные СМИ. Сообщалось, что 47-летний Игорь Фисенко подъехал на своем Reno Logan на берег водохранилища, облачился в гидрокостюм и вышел на воду заняться виндсерфингом. Однако, когда мужчина катался на доске с парусом, ветер и течение отнесли его далеко от берега, он не смог выбраться из водной пучины и утонул. На самом же деле серфингист благополучно добрался до берега, правда, в десятках километрах от того места, где встал на доску, пишет Novostivolgograda. Из-за севшего телефона не смог сообщить родным своего местонахождения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Richard Cheski

Житель Тюмени убил своего друга и всю зиму хранил его тело на балконе, сообщает Nashgorod. По сообщениям СКР Тюменского региона, 57-летний злоумышленник пригласил в свою квартиру знакомого. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними возникла бытовая ссора. Мужчина ударил его бутылкой из-под водки по голове. Потерпевший скончался на месте. Затем обвиняемый переместил тело умершего на балкон, где оно было обнаружено спустя почти два месяца после совершения преступления (в феврале 2018 года).

Водитель иномарки сбил лося в Воткинском районе Удмуртии. Авария произошла около 22:20 23 мая на шестом километре автомобильной дороги "Воткинск-Шаркан". 23-летний водитель автомобиля Reno наехал на животное, перебегавшее через проезжую часть. В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля получил травмы, пишет Udm-info. 

В Нижнем Тагиле разыскивается молодой человек, который похитил копилку для сбора средств больным детям. Происшествие случилось 23 мая в магазине в центре города примерно в 14:00. Парень попросил продавца продать ему бутылку воды из холодильника. В тот момент, когда сотрудница торговой точки отошла к холодильнику, молодой человек, озираясь по сторонам, забрал с витрины копилку для сбора средств больным детям, передает Tagilcity. После того, как копилка оказалась у него в руках, он покинул торговый зал. Факт хищения попал на камеры видеонаблюдения магазина.

В Уфе 18-летний мотоциклист сбил пятилетнего малыша. Он ехал по двору без страховки и прав. Ребенок шел со своей тетей из детского сада. В результате аварии малыш получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен, сообщает Mkset. На молодого человека составлено административное дело.

В Башкирии 47-летний мужчина в пьяном угаре едва не зарезал мать и жену. 20 мая он, находясь в собственном доме в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на женщин. Дамы оказали активное сопротивление, поэтому выжили. К сожалению, пострадавшие получили несколько ножевых ранений. Им понадобилась медицинская помощь. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, пишет ToDay News Ufa. 

Автор: Людмила Фоканова24 мая 2018, 16:40

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