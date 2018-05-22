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Регионы

Безумные регионы: иркутсткому экстрасенсу подожгли машину за предсказание смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Altukhov
Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону, а в Казани исчезла женщина с пятью детьми. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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В Приморье реконструкция дома привела к уничтожению памятника истории и культуры, передает Newizv. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как строители реконструировали "дом Героя Советского Союза Федора Григорьевича Литвинюка" 1944 года постройки. Ранее дом был передан в собственность местному жителю, однако кто именно и по чьему заказу провел работы, которые привели к утрате памятника, будет устанавливать следствие.

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Экстрасенс в Иркутской области лишился машины из-за предсказания смерти, сообщает NewsNN. В поджоге его автомобиля подозревается житель поселка Мишелевка, которому оракул предсказал смерть его родственника. По предварительным данным следствия, мужчина обратился к экстрасенсу с просьбой разыскать родственника, который без вести пропал в 2017 году. За сеанс он заплатил пять тысяч, однако услышал, что пропавший скончался. После этого мужчина обратился к другим экстрасенсам, которые заверили, что родственник жив и здоров. После этого разозлившийся житель поселка решил отомстить первому почитателю оккультных наук.

Контрабанду шкур вымирающих крокодилов пресекли в аэропорту Ростова-на-Дону. Их изъяли у двух пассажиров международного рейса. Помимо того, что шкуры везли без соблюдения правил таможенного контроля, анализ показал, что они относятся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения, пишет RostovGazeta. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Graben

В Казани сообщили об исчезновении женщины с пятью детьми. Об этом рассказала пресс-секретарь УМВД России по Казани Мария Киямутдинова. Заявление о пропаже родных написал ее муж. Сейчас их разыскивают. В настоящее время у пары идет бракоразводный процесс, передает Inkazan.

Мошенницы похитили деньги и ювелирные украшения у пенсионерки в Ишиме, сообщает Nashgorod. Правоохранители установили, что с ней на улице завязали разговор две женщины. Они сообщили, что на потерпевшую наведена порча, и предложили свои услуги по ее снятию. Пенсионерка отдала злоумышленницам ювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press/Reinhard Rohner

Ижевский 32-летний скульптор задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления, пишет Udm-info. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, подозреваемый распивал алкоголь с 34-летней соседкой в своей квартире по ул. Дзержинского. Вскоре между соседями возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес гостье множественные побои. С полученными травмами женщина была госпитализирована. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Трубу с водой прорвало на чердаке дома в Нижнем Тагиле. Это произошло во время грозы и штормовом ветре 20 мая в доме по адресу ул. Газетная, 35. Судя по всему, сантехников жильцам дома вызвать не удалось. На видеозаписи, сделанной очевидцем коммунальной аварии, заметно, что вода сильно бежит с потолка, заливая весь подъезд. Жильцы подручными средствами пытаются справиться с потопом и спасти свое имущество. Также, по информации участников событий, в доме сработала пожарная сигнализация, и на место приезжали спецслужбы, передает Tagilcity.

Стали известны новые подробности жестокой расправы над 26-летней волгоградкой, изрезанное тело которой было обнаружено недалеко от дачного массива в Красноармейском районе Волгограда. На теле девушки эксперты насчитали около 20 колото-резаных ран в области груди и спины. Мотивом к жестокой расправе послужили слова девушки, что она после любовных утех заявит об изнасиловании, пишет Novostivolgograda. Происходило ли все по обоюдному согласию и девушка просто шантажировала парня, или же действительно имело место насилие, следователям еще только предстоит выяснить.

Очередная трагедия произошла в заброшенном доме на улице Кирова в Уфе 21 мая. В недостроенном доме с пятого этажа на четвертый этаж сорвалась девятиклассница и получила в результате падения компрессионный перелом позвоночника. Девочка госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает Mkset. 

В Уфе примерно в 17.30, в торговом центре "Мега" экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников. Известно, что торговый комплекс оцепили полицейские, проверялась информация об обнаруженном бесхозном предмете. В результате обследования ничего опасного обнаружено не было. Выяснилось, что за опасный предмет приняли мусор, пишет ToDay News Ufa. 

Автор: Людмила Фоканова22 мая 2018, 20:21

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