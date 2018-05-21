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Регионы

Безумные регионы: телефоны в сливочном масле пытались передать в ростовское СИЗО

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Sawer
В Хабаровском крае загорелся вертолет, а в Башкирии женщина погибла под колесами трактора, уснув в поле. Обзор региональных новостей от Dni.Ru. 
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В Хабаровском крае совершил жесткую посадку частный вертолет "Газель 342". ЧП произошло возле слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время посадки воздушное судно воспламенилось. На борту находились три человека. Они успели эвакуироваться, однако позже у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался, передает Newizv.

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В одной из квартир многоэтажного дома в Южно-Сахалинске на десятом этаже начался пожар, который перекинулся на крышу всего дома. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила примерно 700 квадратных метров. На ликвидацию огня было направлено семь машин пожарной техники и 28 человек личного состава. Жильцы дома были оперативно эвакуированы, сообщает NewsNN.

Телефоны в контейнерах со сливочным маслом пытались передать в СИЗО в Ростове-на-Дону, пишет RostovGazeta. При досмотре передачи на имя одного из подследственных помимо телефона были обнаружены аксессуары к нему – зарядка, наушники и сим-карта. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

В Нижнекамске задержан 27-летний убийца директора казанского магазина сантехники. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашла сестра, которая пришла помогать ему в маркет. На месте происшествия нашли три ножа, передает пишет Inkazan. Подозреваемый сам явился в полицию с повинной. Он сообщил, что проживал неподалеку от магазина и зашел к потерпевшему спросить сигареты. После этого они стали распивать спиртные напитки. Начался конфликт, директор магазина начал грозить своему собутыльнику ножом. Тот отобрал оружие и нанес смертельные ранения жертве.

В Тюмени возле здания областного правительства сбили восьмилетнего велосипедиста, сообщает Nashgorod. Авария с участием автомобиля марки "Hyundai" произошла 20 мая примерно в 19:30. В это время мальчик выехал на пешеходный переход на велосипеде, где его сбила машина. В результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга, перелом ноги и рваную рану лица.

Медведь напал на мужчину в Селтинском районе Удмуртии. Инцидент произошел в питомнике во время притравки собак на животное, пишет пишет Udm-info. Сотрудник серьезно не пострадал, он отделался царапинами и испугом. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Sawer

Шесть детсадовцев из Карпинска попали в больницу с симптомами отравления, передает Tagilcity. У детей были одинаковые симптомы: боль в животе, рвота и недомогание. По предварительным данным, у двоих детей после проведения анализов диагностирована ротовирусная инфекция. У остальных детей анализы пока не готовы. В ходе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания учащихся.

Волгоградский педофил насиловал только падчерицу и не тронул своего ребенка, пишет Novostivolgograda. Изобличить 35-летнего жителя Тракторозаводского района помогла сотрудница районной прокуратуры. Она заметила плачущую девочку и в ходе разговора поняла, что в отношении ребенка было совершено тяжкое преступление. Известно, что подозреваемый жил в браке с супругой около трех лет, и у них есть двухлетний совместный ребенок, однако в отношении него преступления не совершалось. О педофиле известно, что он безработный, а семью содержала его жена, работающая в сфере торговли. Правдивость показаний потерпевшей девочки уже подтверждена психологом, а вот сам подозреваемый своей вины не признает.

В Башкирии нашли труп младенца, погибшего месяц назад, сообщает Mkset. Тело малыша нашли в Салавате при проведении земляных работ около жилого дома. Тело мальчика было завернуто в женскую майку, полотенце и помещено в полиэтиленовый пакет.

В Башкирии в поле подсолнечника женщина погибла под колесами трактора, пишет ToDay News Ufa. ЧП произошло в Ишимбайском районе республики, около населенного пункта Кинзебулатово. По рабочей версии, поздно вечером 16 мая тракторист крестьянско-фермерского хозяйств во время работы в поле на тракторе с культиватором совершил наезд на 43-летнюю местную сельчанку, уснувшую в поле, и не заметил этого. От полученных тяжелых телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Автор: Валерия Нарская21 мая 2018, 19:29

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