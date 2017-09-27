В Воронеже задержали устроившего кровавую бойню пенсионера

В Воронеже полиция задержала 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сына и невестки. Пенсионер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как выяснили полицейские, подозреваемый застрелил 39-летнего сына из карабина "Сайга" в тот момент, когда тот подъехал вместе с женой на машине к дому. С невесткой пенсионер расправился, когда она уже вышла из автомобиля, сообщает РИА "Воронеж".

Совершив убийство, мужчина сел в машину KIA, поехал к дому бывшей жены и поджег его. Как рассказали очевидцы, после этого пенсионер "ходил по улице с оружием".

Поменяв машину, он отправился по другому адресу и выстрелил пять раз в судебного пристава. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей срочно сделали операцию. После этого в городе был объявлен план "Перехват". Подозреваемый был найден и задержан.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия". Пенсионеру может грозить пожизненное лишение свободы.



Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Пока не ясно, какими мотивами руководствовался пенсионер. По предварительным данным, мужчина много лет не поддерживал отношения с сыном. В семье были конфликты на почве имущества.