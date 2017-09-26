Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса

Стали известны детали зверского убийства украинки Яны Касьян, совершенного в мае 2016 года в Голливуде. С моделью расправился ее гражданский супруг – канадский сценарист, автор комиксов и наследник крупной компании по торговле недвижимостью Блейк Лейбел.

В Лос-Анджелесе обнародовали результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела об убийстве украинки Яны Касьян. Модель была найдена в гостиничном номере в Голливуде в мае 2016 года: обескровленная, оскальпированная и с проломленным черепом, напоминает The Independent.

В убийстве обвиняют гражданского супруга Яны, автора комиксов, 35-летнего канадца Блейка Лейбела, задержанного на месте преступления. В отчете говорится, что он на протяжении трех дней жестоко избивал и пытал красавицу. Он снял скальп с черепа жертвы, причем обнаружить содранную кожу так и не удалось. Судмедэксперты пришли к выводу, что Лейбел буквально рвал зубами лицо модели. В довершение ко всему убийца выпустил всю кровь из тела Касьян, говорит судмедэксперт Джеймс Райб. Рядом с трупом Яны был обнаружен ее новорожденный малыш.

Блейк Лейбел совершил убийство, похожее на описанное им ранее в его же комиксе "Синдром" о серийном маньяке. Одна из иллюстраций графического романа напоминает увиденную полицейскими сцену в спальне канадца: на ней изображена обнаженная женщина на залитой кровью кровати.

Если вина Лейбела будет доказана, ему грозит смертная казнь. Семья киевлянки подала гражданский иск на сумму в 56 миллионов долларов.