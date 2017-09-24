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Общество

Маньяк-душитель находит жертв после своей смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Обычный мальчик Геннадий Михасевич рос немного замкнутым. Причин для этого было достаточно: отец-алкоголик, гонявший по двору забитую мать, едкие насмешки одноклассников. Позже – циничные издевки девушек в адрес чрезмерно застенчивого парня. Окружающие и не догадывались, что своими подначками кормят растущего внутри скромного юноши зверя, который скоро вырвется на свободу.
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В армии Геннадий прослужил недолго: комиссовали по состоянию здоровья – нашли гепатит. Но не только неприятный диагноз был причиной плохого настроения Михасевича, направлявшегося домой из военной части. Расстройство переросло в депрессию, когда он узнал, что девушка, обещавшая дождаться парня, вышла замуж за другого.

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Мир рушился, и Геннадий решил свести счеты с жизнью. Прихватив во дворе одного из домов бельевую веревку, отправился к реке на поиски подходящего дерева. Но вдруг увидел одиноко идущую женщину. "Зачем же я буду давиться из-за бабы, лучше сам какую-нибудь удавлю", – пояснял позже Михасевич следователям ход своих мыслей. Женщину несостоявшийся самоубийца изнасиловал и задушил, труп оттащил от дороги и забросал землёй и дёрном. И, что самое страшное – ему это понравилось...

Исследователи ужасного "творчества" Михасевича назвали его "убийцей-гедонистом" – собственное удовольствие он ценил выше чужой жизни. "Главное было задушить женщину, а не совершить с ней половой акт. В момент удушения я испытывал самое большое удовлетворение. Оно проходило когда женщина была мертва", – рассказывал им Геннадий.

Геннадий Михасевич. Кадр youtube.com

Другие уверяли, что он был энергетическим вампиром, забирал энергию, высвобождающуюся при разрушении живой материи. "Когда душил, то через свои руки от женщин силу черпал. Был сам себе врач. После убийства становилось легче. Особое удовольствие получал когда жертва трепещет. Оно усиливалось, если женщина сопротивлялась, царапалась, боролась", – делился маньяк своими переживаниями с экспертами. 

Второй опыт "охоты" начался для Геннадия неудачно. Он выследил жертву и на темной улице набросил ей на шею удавку. Однако женщина успела подсунуть руку под веревку и закричала. Крики услышали проходившие мимо школьники, которые всей компанией бросились на помощь. Михасевич в страхе бежал – и не остановился, пока не оказался на другом конце города. Тут маньяк понял, что никто за ним не гонится и успокоился. Потом выследил одинокую девушку – и убил ее...

За 14 лет – с 1971 по 1985 годы – жертвами "витебского душителя" стали 36 женщин. А еще более десятка человек, благодаря Михасевичу, стали жертвами системы правосудия: высшие чины в правоохранительных органах никак не хотели признавать, что эти преступления – дело рук одного маньяка. За 11 лет, подтасовывая улики, следователи и судьи упрятали за решетку 14 человек. Одного из них расстреляли, другой в тюрьме полностью ослеп и его выпустили как "не представляющего опасности для общества", третий отсидел 10 лет.

Фото: Фотохроника ТАСС

Была и еще одна причина, по которой душителю удавалось так долго водить за нос следователей. Они искали психически неуравновешенного человека с повышенной сексуальной возбудимостью. Но к тому времени, как начались активные поиски убийцы, Михасевич женился и переехал из родной деревни белорусской деревни Ист в Солоники, недалеко от Полоцка. Кто же мог заподозрить маньяка в слесаре-автомеханике племсовхоза "Двина", секретаре первичной партийной организации, дружиннике – и к тому же примерном семьянине и отце двоих детей? Да и внешность у товарища весьма располагающая – очень был похож на итальянского актера Марчелло Мастрояни.

Этим Геннадий и пользовался: одинокие девушки без опаски садились в красный "Запорожец" красавца-автомеханика. Иногда транспортом для перевозки потенциальных жертв были и служебные машины. Прежде чем убить женщину, Михасевич ее насиловал. Трупы оставлял недалеко от дороги на трассах от Витебска и Лепеля к Полоцку (эти 3 города образуют треугольник в Витебской области). Не брезговал маньяк деньгами и ценностями, которые забирал у своих жертв. К примеру, одно золотое кольцо пошло на зубной протез для его супруги.

Фото: wikipedia.org

Убийств с каждым годом становилось все больше. За последний год своей "карьеры" Геннадий задушил 12 женщин. Как ни старались правоохранительные органы скрыть правду, среди населения начала распространяться паника. Пришлось взяться за расследование всерьез. Тут в показаниях свидетелей как раз всплыл красный "Запорожец".

Милиция начала "отрабатывать" всех владельцев похожих автомобилей в области. В их число попал и Михасевич. Маньяк занервничал и, чтобы отвести от себя подозрения, в августе 1985-го отправил в редакцию газеты "Витебский рабочий" письмо. В нем говорилось, что в областном центре якобы действует разветвленная организация, которая борется с несправедливостью. И наказывают, в частности, неверных жен.  Подтверждение – два женских трупа в Бешенковичском районе. Подпись гласила: "Смерть коммунистам и легавым. Патриоты Витебска". Поскольку в письме присутствовали антисоветские лозунги, его тут же передали КГБ.

Николай Игнатович. Кадр youtube.com

И тут Михасевич перехитрил сам себя. Чтобы убедить преследователей в существовании тайной организации, рядом со своей последней жертвой он оставил еще одну записку. Труп женщины нашли в конце октября 1985-го, на поле у мясокомбината. В Витебск приехал следователь по особо важным делам при прокуратуре Белорусской ССР Николай Игнатович. Он сразу выдвинул версию, что все убийства – дело рук одного человека.

Эксперты-графологи проверили более полумиллиона документов. В конце концов труд принес результаты: специалисты установили сходство почерков "патриотов Витебска" и заявления Михасевича в местное ОВД. На задержание маньяка отправились три группы захвата. Геннадия не нашли ни дома, ни на работе. Обнаружили его в соседнем селе у родственников, с упакованными чемоданами и билетом на самолёт в Одессу. Михасевич невозмутимо сказал жене: "Это ошибка, я скоро вернусь". Его доставили в прокуратуру, в кабинет к Николаю Игнатовичу. Следователь спросил: "Так вы и есть "Патриот Витебска"?". Но ответа не получил. При обыске в доме у Геннадия нашли вещи убитых им женщин.

Кадр со следственного эксперимента. Кадр youtube.com

По рассказам следователей, душитель чувствовал себя "звездой". На допросах он отказывался говорить, пока не включали камеру, непринужденно шутил. Юмор у него был черный: к примеру, женщине-эксперту пригрозил, что сделает ее своей последней жертвой. Ее пришлось заменить мужчиной. Сам же маньяк, по мнению экспертов, прекрасно понимал, каков будет его финал. Некоторые следователи уверены, что выявлены не все эпизоды дела и на счету Михасевича еще как минимум полтора десятка трупов.

"Витебского душителя" расстреляли в 1987 году, в тюрьме, известной, как Пищаловский замок. Власти пытались загладить свою вину перед невинно осужденными за совершенные им убийства. 13 человек были реабилитированы, получили квартиры и денежную компенсацию. Один – только реабилитацию, посмертно.

Пищаловский замок. Фото: instagram.com/burunyana

А в поселке Солоники до сих пор не верят, что с душителем покончено. Здесь считают, что над районом образовалась аномальная зона. Люди стали агрессивны, совершается слишком много тяжких преступлений, иногда бесследно исчезают женщины. И всему виной, считают жители, дух давно расстрелянного злодея.

Автор: Андрей Евлампиев24 сентября 2017, 10:02

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