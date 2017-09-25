Кубанские людоеды потрясли Россию

Семья каннибалов из Краснодарского края 20 лет убивала людей и даже делала заготовки, а попались супруги совершенно случайно. Расследованием занимается краевой Следственный комитет.

В Сети активно комментируют известие из Краснодара, без преувеличения потрясшее Россию. Высказываются все, кто не смог остаться равнодушным, а таких – подавляющее большинство.

На счету Дмитрия и Натальи Бакшаевых, предположительно, около тридцати убийств, одно из них – доказанное. По останкам полицейские смогли опознать женщину: фрагменты ее тела были найдены в ведре на территории военного авиационного училища. "Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница", – рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

"Как их земля носит? столько ураганов, терактов а они живут и живут. Стало страшно. Какая то мерзость страшная. 30 человек.....у них была жизнь , семьи... и так просто рассказывают как в магазин за хлебом". "А сколько было бы жертв,не потеряй убийца телефон?". "Так он с подросткового возраста убивал людей? Если ему сейчас 35?", – вопрошают пользователи Сети. "С женой работал мощный психолог, убедил ее сотрудничать со следствием. Она по фото опознала тридцать пропавших. Полиция официально об этом сообщила, но список не дала", – пишет один из комментаторов. "Нормальный психически здоровый человек никогда не причинит вред живому существу, а если он болен его надо усыплять, как отброс общества". "В этой общаге жили и мои одноклассники с семьями и знакомых куча. Как они вообще умудрялись трупы проносить через общий коридор!" – присоединяются к возмущению другие.

Прокомментировали свое отношение к паре и другие местные жители. Так, в торговой точке, где часто делали покупки Наталья и Дмитрий, до последнего были уверены, что супруги "вполне адекватные люди".

"Они приходили к нам в магазин, казались вполне адекватными, были вежливыми. Сказать, что он был каннибалом или она – людоедкой, мы не могли. Не алкоголики, глаза у них не бегали", – рассказала продавец Ольга. По ее словам, Дмитрий никогда не кричал, не устраивал скандалов.

Не насторожило соседей даже то, что он часто готовил мясо. "Он как-то пришёл положить деньги на счёт мобильного телефона с сумкой-холодильником. После его ухода мы заметили, что из сумки текла кровь", – вспомнила Ольга.

И это всего несколько комментариев, взятых навскидку. По всем соцсетям сейчас идет обсуждение краснодарских людоедов. Люди возмущены и напуганы. У них не укладывается в голове: как двадцать лет никто не замечал происходящего.