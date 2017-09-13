Региональные выборы: битва стратегий

Итоги единого дня голосования определила не только местная специфика, хотя ее роль отнюдь не стоит недооценивать. Когда кампании охватывают столько регионов одновременно, это прежде всего борьба разных стратегий, которые могут определить развитие партийной системы на ближайшие годы, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

Первый аспект, на который стоит обратить внимание: разный уровень поддержки местных и региональных кампаний федеральным руководством партий. Еще до выборов мне приходилось писать, что "Единая Россия" и парламентская оппозиция выбрали диаметрально различные пути. Геннадий Зюганов за лето не посетил ни одного региона, в которых выбирают губернаторов или новый состав заксобраний, Владимир Жириновский – только один. При этом лидер "Единой России" Дмитрий Медведев посетил четыре региона из шести, где проходили выборы в заксобрания.

Кстати, что еще до старта кампании, в апреле, премьер посетил весьма проблемный для партии Омск, где провел партийную акцию, форум "Культура - национальный приоритет". Большое турне по предвыборным регионам совершил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

Безусловно, не стоит понимать участие федеральных фигур в предвыборных кампаниях на местах излишне прямолинейно. Там, где у населения накопились серьезные вопросы к местным властям, короткий визит даже очень высокопоставленного лица из Москвы переломить ход кампании не может. Но дополнительный политический ресурс для местных политиков он, безусловно, дает.

Показательно и то, что федеральные руководители "Единой России" не побоялись личных имиджевых рисков, связанных с такими визитами – ведь в случае простого не очень уверенного выступления партии на выборах в таких регионах критики тут же попытались бы использовать такую ситуацию против них.

Второй аспект касается той повестки, которую пытались задать участники предвыборной гонки. Оппозиция куда чаще не задавала повестку, как таковую, а реагировала на возникающие в регионах информационные поводы. В отдельных случаях оппозиционные политики на местах, правда, пытались задать собственные темы кампании. Как это было, например, с организованной КПРФ кампанией по поводу региональных социальных льгот в Саратовской области. Но если смотреть ситуацию по стране в целом, предвыборная работа оппозиционных сил, как правило, не отличалась интенсивным поиском новых актуальных тем.





"Единая Россия" и здесь выбрала иную стратегию. Внимание ко многим ключевым для избирателя темам было проявлено на федеральном уровне, но это были вовсе не отвлеченные или излишне глобальные сюжеты, а именно те вопросы, которые в наиболее сложных для партии регионах формируют местную повестку. Среди удачных партийных федеральных дискуссионных площадок, которые "Единая Россия" организовала летом, – прошедший с участием Дмитрия Медведева форум "Городская среда" в Краснодаре. Были и аналогичные мероприятия на региональном и муниципальном уровне, в том числе в наиболее сложных регионах.

Скажем, реализации городских партпроектов в столице Алтайского края был посвящен форум "Уютный Барнаул", где много внимания было уделено проблемам пенсионеров. Можно отметить и состоявшийся 17 августа в Омске городской партийный форум "Качество жизни", где обсуждались наиболее острые вопросы – от состояния дорог до экологии.

Третий аспект – целевая аудитория, к которой обращались участники кампании. Оппозиционные партии главным образом сделали ставку на работу в своих традиционных электоральных нишах, пытались мобилизовать твердых сторонников. Например, КПРФ в том же Барнауле накануне выборов в городскую Думу во многом сосредоточилась на апелляциях к советскому прошлому. Использование в агитматериалах образа Сталина, призыв вернуть памятник Ленину в Нагорный парк, возможно, и понравился базовому электорату партии, но много новых сторонников это привлечь вряд ли могло. Кое-где мобилизация только базового электората принесла оппозиции определенные плоды – как в ряде районов на муниципальных выборах в Москве, где такую тактику использовали в основном либеральные силы. Но в целом такой инерционный подход в итоге ведет в стратегический тупик.

"Единая Россия", напротив, на этот раз обратилась к тем гражданам, которые подчас весьма скептически относятся к властям. Кандидаты от "Единой России" провели 20 478 встреч с избирателями в ходе региональных и местных кампаний. Часто эти встречи были связаны с реализацией партпроекта "Городская среда". Местные городские сообщества очень часто весьма сложны для работы – наиболее активные граждане всегда задают острые вопросы. Но в диалоге с такими сообществами в регионах партия действительно сделала большой шаг вперед. Нельзя не отметить и тему защиты обманутых дольщиков, поднятую партией на федеральном уровне и особенно активно обсуждавшуюся в начале лета.





Результаты такой стратегии "Единой России" мы наблюдаем уже сейчас. Партии удалось не только уверенно выступить на выборах в заксобрания, но и серьезно улучшить результаты в административных центрах регионов, которые давно были для нее проблемными участками. Таковы Барнаул или Омск, где партия сейчас получила заметно больший процент голосов, чем на прошлогодних думских выборах.

Конечно, в политике нет ничего гарантированного. Стартовые позиции, полученные сегодня, должны поддерживаться новыми усилиями политиков и их команд в будущем. Но пока мы видим: "Единая Россия" опережает оппонентов не только по числу полученных мандатов, но и по качеству стратегического видения. Развивая те направления работы, которым было уделено особое внимание в последние месяцы, "Единая Россия" сможет сохранить технологическое лидерство, а значит – одно из важных оснований для доминирования в партийной системе.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.