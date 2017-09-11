"ЕР" успешно выступила на выборах в Москве

"Единая Россия" провела активную избирательную кампанию, представители партии провели множество встреч с гражданами. Успех "ЕР" на муниципальных выборах в Москве стал закономерным итогом такой подготовки к голосованию, считают в генсовете партии.

"ЕР" набрала на московских выборах 76,7% при явке в 14,8%. Такой показатель явки – традиционный для муниципальных выборов, обычно он колеблется от 11 до 12%, отметил заместитель секретаря Генерального совета Партии, депутат Госдумы от Москвы Виктор Селиверстов.

Парламентарий обратил внимание на то, что ни одна парламентская партия не преодолела даже пятипроцентный барьер. "Цифровые потери очень серьезные: у КПРФ было 212 мандатов, сейчас только 43, у "Справедливой России" было 128 мандатов, сейчас – 10, ЛДПР имела 25, сейчас – 4", – сказал Селиверстов.

Депутат отметил результат партии "Яблоко", которая по итогам оказалась на втором месте. "Посмотрим, насколько яблочники и остальные, которые прошли, будут конструктивно работать на город. Избирательную площадку они использовали, в муниципалитеты попали, а дальше надо работать. Пройдет полгода – они начнут критиковать сами себя?", – задается вопросом Селиверстов. По словам парламентария, надо ходить к людям, способствовать благоустройству дворов, организации дворового спорта, работы детских садов, школ. А это большая кропотливая работа.

Этим и занимались кандидаты от "ЕР". Они провели большое количество встреч с избирателями, рассказал Селиверстов. "Кандидаты участвовали и в программе реновации. "Единая Россия" стала практически единственной партией, которая занималась объективным позиционированием относительно включения или невключения домов в реновационный процесс. Остальные партии, по сути, подливали масла в огонь", – считает замсекретаря генсовета.

В целом, продолжил он, в довольно непростой обстановке, когда Москва проводит дорожную и жилищную реконструкцию, претворяет в жизнь реформу здравоохранения, люди все же воспринимают эти вещи положительно. По словам Селиверстова, большую роль в успешном выступлении "Единой России" на выборах сыграл именно тесный контакт с населением по вопросам обновления города.