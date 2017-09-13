Кто победил на выборах-2017

Выборы-2017 завершились, политологи и эксперты обсуждают итоги муниципальной кампании в Москве и губернаторских плебисцитов 16 регионах России, а партии и независимые кандидаты делают выводы.

В регионах выборы прошли относительно предсказуемо: все назначенцы федерального центра на губернаторские посты легализовались в качестве глав регионов, выборы прошли без особых замечаний со стороны членов областных избиркомов и наблюдателей. Подыграл региональным штабам и вброшенный сверху тезис о том, что "легитимность выборов равна их легальности в глазах у избирателей", повлиявший на явку.

Среди общих тенденций в регионах обозначились как серьезное омоложение ряда новых глав регионов, так и небывалая "самостоятельность" кандидатов в губернаторы в ходе избирательных кампаний. Что же касается общих выводов, то выборы-2017 можно смело назвать самыми открытыми и прозрачными за историю избирательного процесса в нашей стране.

Лакмусовой бумажкой прошедшей избирательной кампании стали муниципальные выборы в Москве. Итоги муниципальных выборов в столице удовлетворили как мэрию Москвы, сохранившую через представителей "Единой России" контроль за столичным муниципальным фильтром, так и внесистемную оппозицию в лице "яблочников" Гудкова-Каца и самовыдвиженцев, получив неожиданно много депутатских мест в муниципалитетах.

Так, если кандидаты от "Единой России" завоевали 76% мандатов, то "Яблоко" получило 11,7%, а самовыдвиженцы – 7,2% мест в районных собраниях. Зато "облажались" парламентские оппозиционные партии: КПРФ получит всего 43 мандата, что в пять раз меньше прежнего результата, "Справедливая Россия" провела 10 мундепов, а ЛДПР и вовсе получит всего 4 мандата.

"Яблочники", с треском провалившие парламентские выборы в 2016 году, получат сразу 177 мандатов, причем под их контроль попадает почти половина центральных районов Москвы. Еще около двух десятков депутатских корочек получат кандидаты, поддерживаемые движением Михаила Ходорковского "Открытая Россия".

Кто же победил на этих выборах? Прежде всего – единороссы, сохранившие большинство среди мундепов столицы. Затем – спайка Гудков-Кац, оттеснившая на оппозиционные задворки Алексея Навального, проигнорировавшего муниципальные выборы в Москве. В свою очередь, поражение получили и парламентские партии, не сумевшие мобилизовать своей ядерный электорат в Москве, тем более на фоне стратегии мэрии на "высушивание явки", составившей немногим более 14%.

Конечно, в ходе выборов случались и скандалы, и стычки между партиями, и проявления недобросовестной агитации. Однако, на общем фоне, эти факты имели статистическую погрешность, тем более, что результаты этих выборов признало большинство политических сил страны.

И хотя представители парламентской оппозиции продолжают заниматься поиском оправданий за свои результаты в Москве, всем ясно, что каждая проигравшая партия должна искать виноватых не в избирательной системе и не настроениях в обществе, а, прежде всего, внутри своих партийных рядов. И делать соответствующие выводы.