Российские и зарубежные эксперты высоко оценили организацию выборов в российских регионах. Аналитики отметили, что явка избирателей во время Единого дня голосования соответствует общемировой тенденции.

Избирательные комиссии большинства российских регионов уже подводят первые итоги голосования. Средний показатель явки избирателей, по данным избиркомов – в районе 30%. Как отмечают эксперты, такие цифры фиксируются в последнее время на выборах по всему миру. Большая явка бывает только там, где существует большой штраф или наказание за неявку, сказал директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Ничего сверхъестественного в активности населения на нынешних выборах нет. Явка уменьшается по всему миру, это общемировая тенденция. Ну, к примеру, на выборах губернатора штата Айдахо она составляла 26%, Калифорнии – 31, Кентуки – 30. Явка на выборах мэра Нью-Йорка в 2014 году – 24%", – цитирует Григорьева "Комсомольская правда". Эксперт подчеркнул, что элитам искусственная явка не нужна.

Выборы организованы на самом высоком уровне. Для избирателей было сделано все, что возможно, поделился впечатлениями о Едином дне голосования представитель Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" из Самары Виктор Полянский.

"Я посетил множество участков. Атмосфера доброжелательная, впечатления самые хорошие. Многие жители идут на выборы со своими детьми и внуками. Это показатель отношения избирателей к политической процедуре. Никаких претензий я не услышал, но есть некоторые факты, которые требуют проверки. Были и провокации, но все это будет оперативно рассмотрено. Я не думаю, что будут серьезные проблемы или нарушения, все очень добросовестно и спокойно", – заявил эксперт.

Политолог Дмитрий Олейник сравнил подготовку к Единому дню голосования в ряде регионов и отметил хорошую явку на выборы в Саратовской области. "Вчера и сегодня я проехал ряд регионов – Ростовскую и Волгоградскую область, Краснодарский край, утром приехал в Саратовскую область. Хочу отметить, что хорошо поработала наша избирательная комиссия и те, кто ей помогал. Уровень информирования избирателей очень высокий, что сказалось на явке самым решающим образом. Такого представительства информационных материалов на остановках, биллбордах, в том же Краснодарском крае, где тоже проходят выборы, нет и близко", – сказал Дмитрий Олейник.

Безусловно, в нынешней кампании гораздо меньше грязи в социальных сетях, отметила доцент кафедры государственного управления Тверского государственного университета Марина Цуркан. "Все активны перед выборами. Раньше были активны словом, а сейчас активны делом. Я вижу активность молодёжи – студенты становятся на путь гражданской ответственности. И тенденция активной молодёжи сейчас во всех регионах, не только у нас", – приводит слова эксперта "МК".

Уровень технического оснащения избирательных участков потряс герцога Амери Д'Артаньяна. Бывший член Европарламента и французского Сената приехал в качестве международного эксперта на выборы в Ярославскую область по приглашению ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг".

"Я очень впечатлен технической стороной. Использование специальных машин (КОИБ) позволяет в полной мере реализовать принцип "один человек – один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове Великом. Признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги, но машина не позволила нам это сделать. Такой системы высоких технологий во Франции нет", – признал герцог Д'Артаньян.