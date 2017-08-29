Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу

На пороге Романа Шимко, отца убитого шестилетнего мальчика появилась странная женщина, которая призналась в убийстве его сына. Роман успел снять визит на видео.

"Я прилетела из Германии, из города Билефельда. Когда я посмотрела передачу про вас, я поняла, что это я убила вашего ребенка. Меня никто не гипнотизировал в Германии, я сама сюда прилетела, к вам. Я хотела попросить у вас за убийство прощения", – заявляет Оксана.



Чудом отцу убитого мальчика Роману Шимко удалось сохранить самообладание. Несмотря на нереальность происходящего, Роман смог включить видеозапись на телефоне и убедить незнакомку, что она ни в чем не виновна.

"Оксана, это не ты убила моего сына. Та, что это сделала, сидит в следственном изоляторе. Ты приехала ко мне из другой страны и доказываешь то, что ты сделала страшную вещь, это ненормально", – отвечает ей мужчина.

"На тебя повесили "якорь". Ты находишься под гипнозом, и можешь выполнить любую команду того человека, который прислал тебя сюда. Давай вызовем полицию или скорую помощь", – предложил незнакомке Роман Шимко. Успокоив незваную гостью, Роману удалось вызвать психиатрическую "скорую", которая и забрала странную визитершу.