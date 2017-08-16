Отец погибшего "пьяного" мальчика сходит с ума из-за фейков

Отец погибшего в ДТП "пьяного" мальчика Роман Шимко опроверг информацию об отказе семьи от эксгумации трупа ребенка. По мнению мужчины, подобными фейковыми новостями его хотят свести с ума.

Роман Шимко назвал новость об отказе от извлечения трупа сына чушью, так как в последнее время они "вообще ни с кем не говорили, тем более про эксгумацию". Мужчина заявил, что семье придется согласиться на эту процедуру, если суд будет благосклонен к медицинскому эксперту Михаилу Клейменову.

В то же время Шимко предположил, что авторы фейковых новостей хотят свести его с ума. "Такое ощущение, что меня готовятся к институту имени Сербского подвести на психиатрическую экспертизу. Потихонечку ранят чувства – вот, эксгумация", – рассказал он. "Если что, экспертизу я могу пройти, конечно", – цитирует мужчину телеканал "Звезда".

Также он вспомнил, что около двух недель назад в Сети появилась новость "про крылья на могиле сына". Тогда СМИ сообщили, что мужчину видели на кладбище. "Эта новость пошла во "ВКонтакте", а Mash ее взял с моим интервью якобы. Возможно, все идет к назначению моей психиатрической экспертизы", – еще раз повторил отец "пьяного" мальчика.

Ранее об отказе от эксгумации якобы рассказал адвокат семьи погибшего ребенка Виктор Данильченко. "Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним", – заявил юрист. При этом он отметил, что повторная экспертиза состоится даже без извлечения трупа мальчика.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля 2017 года в Балашихе. Жена криминального авторитета Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Широкий общественный резонанс возник после того, как судмедэксперты выявили в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. По факту происшествия ведутся два расследования – о виновности женщины в ДТП и о халатности врачей.