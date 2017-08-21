Из дела "пьяного мальчика" пропадают улики

В Железнодорожном городском суде состоялось предварительное слушание по делу о "пьяном мальчике". Суд вызвал Ольгу Алисову, которая управляла автомобилем, насмерть сбившем шестилетнего ребенка.

Отец мальчика, военный психолог Роман Шимко уже обращал внимание журналистов на странности в деле. Например, на следующий день после ДТП во дворе исчезли все камеры наблюдения. Сейчас оказалось, что суд не может отыскать медицинскую карту ребенка: она пропала.

"На следующий день после трагедии мы пришли в поликлинику, чтобы изъять карту сына. Но нам сказали, что ее уже забрали сотрудники полиции. Тогда мы отправились к следователю Аринушкину, который вел это дело. Но он сказал, что указаний об изъятии медкарты не давал", – цитирует "Московский комсомолец" Романа Шимко.



Вскоре карта нашлась у главврача. Но какое-то время ее местонахождение было неизвестно. И вот как раз в тот момент в медицинский документ могли быть вписаны любые нужные данные.

"Мне уже намекнули, мол, не могло ли так случиться, что сын болел сахарным диабетом. Дело в том, что при этом заболевании, как мне объяснили врачи, выделяется сахар. В процессе хранения и перевозки в лабораторию кровь в пробирках могла начать бродить, и образовался тот самый ацетальдегид. Но мой сын был абсолютно здоров!", – утверждает отец.

Представители Романа Шимко подали несколько ходатайств. В том числе исключить из дела комплексную автотехническую экспертизу.



"Основой этого документа является то первое исследование, которой "нашло" у мальчика в крови алкоголь. Перепроверять эти вызывающие сомнение данные никто не стал – их просто перенесли в материалы комплексной экспертизы. Мы считаем, что суд должен исключить из дела эту экспертизу, что автоматически предусматривает возврат дела на доследование", – объяснил "представитель отца мальчика.

Адвокат обвиняемой стороны Наталья Куракина также предложила вернуть дело на доследование. По ее словам, из дела исчезли несколько важных листов, а страницы потом были перепрошиты.

Суд вынес постановление о продлении ареста Алисовой до 30 января. По существу дело начнут рассматривать 28 августа.