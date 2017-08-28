Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
Гражданский иск на десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда заявили к виновнице ДТП с "пьяным" мальчиком из Балашихи родители погибшего, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официально данная информация пока не подтверждена.
Напомним, авария с участием ребенка произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе. Находившаяся за рулем автомобиля Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе дома. Машина протащила ребенка несколько метров.
Позже судмедэксперты заявили, что в крови погибшего было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Возмущенные родители обратились в Следственный комитет с требованием пересмотреть результаты экспертизы. 21 июня повторное исследование подтвердило вывод о наличии алкоголя.
Между тем 16 августа семья ребенка отказалась от эксгумации его тела. Родители мальчика решили не подвергать себя тяжелому психологическому испытанию. В суде Алисова, в свою очередь, заявила о своей невиновности.
Железнодорожный городской суд 6 июля отправил виновницу ДТП под арест до 15 сентября. Позже арест продлили до 30 января 2018 года.
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