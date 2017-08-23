Дело "пьяного мальчика" осталось без главной улики

В частности, врач неправильно установил причину смерти ребенка. К тому же вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.

Центром скандальной истории с погибшим под колесами машины ребенком в Балашихе стала экспертиза, по которой ребенок был признан пьяным в момент ДТП. Именно это вызвало наибольшее возмущение общественности и привлекло к разбирательству внимание всей страны. В ходе последующих разбирательств документ утратил свою силу.

Результаты экспертизы о наличии алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика признаны ошибочными и недостоверным. Независимые эксперты указали на более чем четыре десятка грубых нарушений, каждое из которых ставит под сомнение выводы экспертного заключения. Экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Московской области Михаил Клейменов, сообщает RT.

В настоящее время следственный комитет распутывает уголовное дело о халатности. Производство начато против экспертов, признавших шестилетнего мальчика пьяным. В рамках указанного уголовного производства и была изучена экспертиза. подписанная Клейменовым.

"Назвать ее объективной, полной и достоверной никак нельзя", – заявил знакомый с ходом расследования источник. По его словам, заключение было даже оформлено с нарушениями.

"Эксперт даже не удосужился указать, в каком виде поступали на исследование материалы – в упакованном или опечатанном. Это уже недопустимо. А в исследовательской части допущено множество грубейших нарушений", – подчеркнул независимый эксперт. Кроме того, не указано время фиксации трупных явлений и не проведен целый ряд исследований. Также неверно описаны травмы.

"Экспертом при описании кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на наружной поверхности правого полушария не была указана толщина кровоизлияния и его форма, не указывалось также, имеется или нет в его проекции линзообразное вдавливание", – говорится в заключении независимых экспертов. Кроме того не были полностью исследованы сердце, аорта, поджелудочная железа, селезёнка, кости таза. Не проведено и судебно-гистологическое исследование кусочков внутренних органов. А это категорически недопустимо.

Дальше – больше. Ко всему прочему Клейменов вообще неверно установил причину смерти мальчика.

"Экспертом в выводной части заявлено, что "смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы". В данном случае под причиной смерти декларируется действие, причинение потерпевшему травмы… На самом же деле непосредственной причиной смерти пострадавшего стало сдавливание головного мозга", – указывает альтернативная комиссия.

Не все ладно и с выводом, что мальчик в момент смерти был пьян. Так, например, отсутствуют обязательные сведения о наличии алкоголя в моче. По совокупности признаков эксперт не имел права делать вывод, что "незадолго до смерти Шимко находился в состоянии алкогольного опьянения": отсутствует необходимое медицинское освидетельствование.

"Выявленные нарушения ставят под сомнение достоверность рецензируемого заключения и требуют повторной экспертизы", – такой вывод сделали эксперты, изучившие заключение Клейменова.