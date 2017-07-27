Сбившая "пьяного" мальчика Алисова обвинила СМИ

Виновница громкого ДТП в подмосковной Балашихе, когда погиб шестилетний мальчик, Ольга Алисова на заседании в Мособлсуде сделала заявление. Она сказала, что средства массовой информации испортили ей жизнь.

Обвиняемая и ее адвокат попросили суд удалить журналистов с заседания. Они сослались на излишнее внимание СМИ к данному делу. В итоге до оглашения постановления телеоператоры не присутствовали в зале.

Однако судья разрешил остаться на заседании пишущим журналистам, поскольку "данное дело – открытое и оснований для удаления всех слушателей нет". "Я против присутствия СМИ на процессе. Они мне в последнее время всю жизнь испортили", — цитирует Алисову газета "Известия".

На данный момент рассматривается апелляционная жалоба со стороны защиты на арест обвиняемой. Ранее решением Железнодорожного городского суда Ольга Алисова была арестована до 15 сентября после нарушения подписки о невыезде. Она проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы.

Напомним, громкое ДТП произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница, находясь за рулем иномарки, сбила шестилетнего мальчика. Он погиб. Резонанс вызвала первичная экспертиза, в результате которой в крови ребенка был обнаружен алкоголь в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

Многие не поверили специалистам и предположили, что дело пытаются запутать. Сама же Ольга Алисова ранее заявила, что следователи оказывают на нее давление.