Назначено заседание суда по делу "пьяного" мальчика

Процесс по делу Ольги Алисовой, обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчика во дворе одного из домов в Балашихе, начнется 21 августа в Железнодорожном суде Московской области, пишет "Газета.ru". Предварительное заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, что ДТП случилось 23 апреля. Широкий общественный резонанс оно получило, когда судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя.