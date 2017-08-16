Семья отказалась раскапывать могилу "пьяного" мальчика

Семья шестилетнего мальчика, в крови которого после смерти обнаружили 2,7 промилле алкоголя, отказалась от эксгумации. Родственники ребенка решили, что эта процедура может не дать желаемого результата.

Об отказе от эксгумации рассказал адвокат семьи погибшего мальчика Виктор Данильченко. "Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним", – цитирует его ТАСС.

Однако назначенная судом повторная экспертиза все же состоится – в проведении комплексного анализа будут задействованы специалисты из различных областей. "По делу привлечено большое количество экспертов и поставлено большое количество вопросов для выяснения истинной причины попадания алкоголя в кровь мальчика", – заявил Данильченко.

Результаты исследования, по словам юриста, будут известны в ближайшее время. Ранее он рассказал об итогах комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Выяснилось, что сбившая ребенка Ольга Алисова могла избежать трагедии. "Следов торможения на месте ДТП не было", – подчеркнул адвокат.

Следователи установили, что машина двигалась с превышением скорости. Более того, находившаяся за рулем Алисова разговаривала по телефону. Отец дошкольника Роман Шимко выдвинул иную версию происшествия: "Я думаю, что Оля была под воздействием наркотика – кокаина".

Как писали Dni.Ru, трагедия произошла 23 апреля 2017 года в Балашихе. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Широкий общественный резонанс возник после того, как судмедэксперты выявили в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. По факту происшествия ведутся два расследования – о виновности женщины в ДТП и о халатности врачей.