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Регионы

Семья отказалась раскапывать могилу "пьяного" мальчика

Отец "пьяного мальчика". Кадр 1tv.ru
Семья шестилетнего мальчика, в крови которого после смерти обнаружили 2,7 промилле алкоголя, отказалась от эксгумации. Родственники ребенка решили, что эта процедура может не дать желаемого результата.
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Об отказе от эксгумации рассказал адвокат семьи погибшего мальчика Виктор Данильченко. "Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним", – цитирует его ТАСС.

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Однако назначенная судом повторная экспертиза все же состоится – в проведении комплексного анализа будут задействованы специалисты из различных областей. "По делу привлечено большое количество экспертов и поставлено большое количество вопросов для выяснения истинной причины попадания алкоголя в кровь мальчика", – заявил Данильченко.

Результаты исследования, по словам юриста, будут известны в ближайшее время. Ранее он рассказал об итогах комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Выяснилось, что сбившая ребенка Ольга Алисова могла избежать трагедии. "Следов торможения на месте ДТП не было", – подчеркнул адвокат.

Следователи установили, что машина двигалась с превышением скорости. Более того, находившаяся за рулем Алисова разговаривала по телефону. Отец дошкольника Роман Шимко выдвинул иную версию происшествия: "Я думаю, что Оля была под воздействием наркотика – кокаина".

Как писали Dni.Ru, трагедия произошла 23 апреля 2017 года в Балашихе. Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома сбила шестилетнего мальчика. Широкий общественный резонанс возник после того, как судмедэксперты выявили в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. По факту происшествия ведутся два расследования – о виновности женщины в ДТП и о халатности врачей.

Автор: Константин Улюкаев16 августа 2017, 10:18

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