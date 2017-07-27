Прокуратура объяснила арест виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком

Обвиняемая по делу о резонансном ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний ребенок, Ольга Алисова препятствовала расследованию. Дело передано в суд.

Несмотря на то что обвиняемая не признала вину, областная прокуратура посчитала доказательства, собранные органами предварительного следствия, достаточными для утверждения обвинительного заключения.

"С учетом воспрепятствования Алисовой проведению расследования по делу она была заключена под стражу Железнодорожным городским судом, а после ограничена во времени ознакомления с материалами уголовного дела", – сообщает прокуратура Московской области. Ранее говорилось, что Мособлсуд 27 июля рассмотрит апелляционную жалобу Ольги Алисовой на арест.

Обвиняемую отправили в СИЗО, потому что она нарушила подписку о невыезде. Она проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы.

Напомним, громкое ДТП произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Резонанс вызвала первичная экспертиза, в результате которой в крови ребенка был обнаружен алкоголь в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

Многие не поверили специалистам и предположили, что дело пытаются запутать. Сама же Ольга Алисова ранее заявила, что следователи оказывают на нее давление.