Отца "пьяного" мальчика заставили молчать

Отец погибшего в ДТП "пьяного" мальчика Роман Шимко встретился со следователем. Страж порядка взял с него подписку о неразглашении материалов дела.

Адвокат семьи погибшего мальчика Виктор Данильченко рассказал, что 18 июля 2017 года он вместе с Романом Шимко встретился "со следователем по особо важным делам, который ведет дело о халатности при проведении экспертиз". "Он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела", – отметил юрист.

Также, по словам Виктора Данильченко, сотрудник Следственного комитета России ознакомил их с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Он подчеркнул, что на этот раз анализы могут помочь в поисках нарушений, допущенных в предыдущих исследованиях.

"Экспертиза проанализирует результаты предыдущих экспертиз, которые мы ставим под сомнение", – заявил адвокат. "Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Роман Шимко в рамках эфира Первого канала согласился, что жена криминального авторитета Ольга Алисова, сбившая мальчика, действительно не видела ребенка. При этом он допустил, что на самом деле в момент трагедии женщина не разговаривала по телефону. "Я думаю, что Оля была под воздействием наркотиков – кокаина", – рассказал он.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе. Во дворе жилого дома 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris насмерть сбила ребенка. После аварии судмедэксперты постановили, что в крови ребенка на момент смерти было 2,7 промилле алкоголя. Расследование обстоятельств происшествия взял под личный контроль глава МВД Владимир Колокольцев.

