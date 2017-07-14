В деле "пьяного" мальчика разберется комплексная экспертиза

Адвокат семьи погибшего под колесами машины в Балашихе мальчика Андрей Мишонов рассказал о новых подвижках в резонансной истории. "Стало известно, что по делу будет назначена комплексная комиссионная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей", – цитирует RT юриста. Напомним, смертельное ДТП произошло еще 23 апреля. О трагедии узнала вся страна, когда были опубликованы результаты экспертизы: в крови шестилетнего мальчика было высокое содержание этилового спирта.

