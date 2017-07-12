В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника

Сотрудники ФСБ устроили проверку балашихинского отделения УВД, следователи которого вели дело покойного "пьяного" мальчика. В результате спецслужбы нашли среди работников ведомства взяточника.

Сотрудника балашихинского УВД Александра Солодовникова не смутило, что работники ФСБ инициировали в отделении проверку личных и уголовных дел. В результате его задержали по подозрению в получении взятки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По предварительным данным следствия, Солодовников подкинул наркотики молодому человеку, проживающему в Новой Москве. Через некоторое время он предложил ему решить проблему с задержанием. За свою помощь он потребовал от юноши 600 тысяч рублей.

По факту инцидента балашихинский страж порядка был задержан. Сотрудники ФСБ собрали обвинительную базу и отправили ее в Управление собственной безопасности МВД России. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают еще двух работников ведомства, которые также могут быть причастны к делу о взятке.

Информацию о задержании стража порядка подтвердил представитель подмосковного управления МВД. "По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечено его руководство", – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники балашихинского УВД успешно раскрыли дело погибшего шестилетнего мальчика, в крови которого медики обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Ребенка сбила жена криминального авторитета Ольга Алисова. Суд поместил ее под стражу до 16 сентября 2017 года.