В деле "пьяного" мальчика нашли взяточника
Сотрудника балашихинского УВД Александра Солодовникова не смутило, что работники ФСБ инициировали в отделении проверку личных и уголовных дел. В результате его задержали по подозрению в получении взятки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По предварительным данным следствия, Солодовников подкинул наркотики молодому человеку, проживающему в Новой Москве. Через некоторое время он предложил ему решить проблему с задержанием. За свою помощь он потребовал от юноши 600 тысяч рублей.
По факту инцидента балашихинский страж порядка был задержан. Сотрудники ФСБ собрали обвинительную базу и отправили ее в Управление собственной безопасности МВД России. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают еще двух работников ведомства, которые также могут быть причастны к делу о взятке.
Информацию о задержании стража порядка подтвердил представитель подмосковного управления МВД. "По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечено его руководство", – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сотрудники балашихинского УВД успешно раскрыли дело погибшего шестилетнего мальчика, в крови которого медики обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Ребенка сбила жена криминального авторитета Ольга Алисова. Суд поместил ее под стражу до 16 сентября 2017 года.
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