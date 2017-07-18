В деле "пьяного" мальчика всплыл кокаин

Отец погибшего в ДТП шестилетнего мальчика Роман Шимко предположил, что в момент наезда на ребенка виновница происшествия Ольга Алисова вовсе не говорила по телефону. По его мнению, она могла находиться под воздействием наркотиков.

В свою очередь, мать Ольги Алисовой, Наталья Иванова, которая работает медсестрой, рассказала, что не имеет никакой возможности воздействовать на следствие. По ее словам, их семья живет очень скромно.

Отец погибшего мальчика согласился с тем, что находящаяся за рулем 31-летняя женщина действительно не видела мальчика. "Я думаю, что Оля была под воздействием наркотиков – кокаина", – цитирует Шимко "Газета.Ru". Мужчина заявил об этом в ток-шоу Первого канала.

Напомним, ранее адвокат семьи погибшего мальчика Андрей Мишонов рассказал о новых подвижках в резонансной истории. "Стало известно, что по делу будет назначена комплексная комиссионная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей", – сказал юрист.

Обвиняемая по делу о ДТП с погибшим мальчиком в Подмосковье Ольга Алисова заключена под стражу до 16 сентября. Суд принял такое решение после того, как женщина проигнорировала обязательную явку к следователю и сменила место работы, при этом она не проживала по указанному адресу.

Как писали Dni.Ru, трагедия произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе. Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. Большой общественный резонанс вызвало заключение судебно-медицинской экспертизы. Она установила, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя.