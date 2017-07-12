Дело "пьяного" мальчика получило скандальный поворот

На жительницу подмосковной Балашихи Ольгу Алисову, насмерть сбившую шестилетнего "пьяного" мальчика, следствие оказывает давление. Защитники подсудимой расценивают эти действия как нарушение закона.

Адвокат Наталья Куракина заявила, что 11 июля 2017 года видела стража порядка, который выходил из здания изолятора временного содержания, где находится Ольга Алисова. "Я расцениваю все эти походы следователя к Алисовой в ИВС в мое отсутствие как давление на мою подзащитную. По-другому я эти действия полицейского расценить не могу", – цитирует ее Life.ru.

Следствие, по мнению юриста, также ведется вне рамок закона и с огромным количеством нарушений. Куракина заявила, что стражи порядка слишком вольно трактуют статьи Уголовно-процессуального кодекса о содержании обвиняемых в преступлении под подпиской о невыезде. "В УПК не сказано, что находящийся под подпиской не имеет право менять место жительства. Но суд принял сторону следствия и арестовал Ольгу", – рассказала адвокат подсудимой.

Также юрист отметила, что факт превышения скорости Алисовой, приведшего к гибели мальчика, зафиксирован лишь на основании показаний очевидцев. "Но как можно спустя 1,5 месяца после самого события давать объективные показания, на основании которых будет решаться, виновен человек или нет?" – отметила она.

Между тем Куракина прокомментировала условия содержания Ольги Алисовой в ИВС. Она не смогла согласиться, что ее подзащитная испытывает в изоляторе сильный дискомфорт. "У Ольги все в порядке. Она у нас не барыня. Она – девушка сильная, все выдержит", – пояснила адвокат.





Добавим, что Ольгу Алисову поместили под стражу до 15 сентября 2017 года по обвинению в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека". Автомобилистка свою вину не признает. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, смертельное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе. Во дворе жилого дома 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris насмерть сбила ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови шестилетнего мальчика в момент трагедии было 2,7 промилле алкоголя. Расследование обстоятельств происшествия взял под личный контроль глава МВД Владимир Колокольцев.