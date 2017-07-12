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Дело "пьяного" мальчика получило скандальный поворот

Ольга Алисова. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
На жительницу подмосковной Балашихи Ольгу Алисову, насмерть сбившую шестилетнего "пьяного" мальчика, следствие оказывает давление. Защитники подсудимой расценивают эти действия как нарушение закона.
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Адвокат Наталья Куракина заявила, что 11 июля 2017 года видела стража порядка, который выходил из здания изолятора временного содержания, где находится Ольга Алисова. "Я расцениваю все эти походы следователя к Алисовой в ИВС в мое отсутствие как давление на мою подзащитную. По-другому я эти действия полицейского расценить не могу", – цитирует ее Life.ru.

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Следствие, по мнению юриста, также ведется вне рамок закона и с огромным количеством нарушений. Куракина заявила, что стражи порядка слишком вольно трактуют статьи Уголовно-процессуального кодекса о содержании обвиняемых в преступлении под подпиской о невыезде. "В УПК не сказано, что находящийся под подпиской не имеет право менять место жительства. Но суд принял сторону следствия и арестовал Ольгу", – рассказала адвокат подсудимой.

Также юрист отметила, что факт превышения скорости Алисовой, приведшего к гибели мальчика, зафиксирован лишь на основании показаний очевидцев. "Но как можно спустя 1,5 месяца после самого события давать объективные показания, на основании которых будет решаться, виновен человек или нет?" – отметила она.

Между тем Куракина прокомментировала условия содержания Ольги Алисовой в ИВС. Она не смогла согласиться, что ее подзащитная испытывает в изоляторе сильный дискомфорт. "У Ольги все в порядке. Она у нас не барыня. Она – девушка сильная, все выдержит", – пояснила адвокат.


Добавим, что Ольгу Алисову поместили под стражу до 15 сентября 2017 года по обвинению в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека". Автомобилистка свою вину не признает. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, смертельное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе. Во дворе жилого дома 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris насмерть сбила ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови шестилетнего мальчика в момент трагедии было 2,7 промилле алкоголя. Расследование обстоятельств происшествия взял под личный контроль глава МВД Владимир Колокольцев.

Автор: Константин Улюкаев12 июля 2017, 10:59

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