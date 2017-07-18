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"Золотую" свадьбу дочери судьи связали с делом Цапков

Сергей Цапок. Фото: ntv.ru
Имя зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой СМИ часто упoминaют в связи c peшeниями об имущecтве члeнoв бaнды Цaпков. В частности, на нее жаловалась главе государства 86-летняя жительница cтaницы Kущeвcкoй Aнна Дaнькo.

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Письмо на имя главы Администрации президента Антона Вайно поступило еще 24 апреля 2017 года. В нем пенсионерка попросила oбpaтить внимaниe нa дeйcтвия судьи Eлeны Xaxaлeвoй.

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Сюжеты "Золотая" свадьба дочери судьи

Анна Данько напомнила, что 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края банда Сергея Цапка убила 12 человек, в том числе детей. С помощью коррумпированных связей, криминальной власти и похищенных из Россельхозбанка кредитных средств преступники создали "империю" из отобранных земель, сообщает Life.ru

Жительница Кущевской заявила, что потеряла участок из-за угроз физической расправой, а также заведомо незаконных решений суда, оставленных в силе административной коллегией Краснодарского краевого суда, председателем которой является Хахалева. Одним из коммерческих партнеров группировки пенсионерка назвала Федора Стрельцова.

"Личная заинтересованность Елены Хахалевой в отъеме через Федора Стрельцова моей собственности, я считаю, лежит в том, что ее муж Роберт Хахалев является крупным землевладельцем в Краснодарском крае, и как сообщают СМИ, прирастает землей при содействии своей судейской жены", – пояснила Данько. Ее письмо из Администрации президента отправили в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Согласно официальной информации, большая часть активов бизнесмена Роберта Хахалева приносит убытки, а половина его компаний вовсе не публикуют данные о доходах. Если сложить все известные показатели, получится, что общая прибыль фирм Хахалева составляет 30 тысяч рублей, общий убыток – почти два миллиона рублей.

Напомним, что вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась еще в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.

Автор: Людмила Фоканова18 июля 2017, 09:43

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