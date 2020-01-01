"Золотая" свадьба дочери судьи
В Сети всплыли фото Хахалевой с криминальным авторитетом
Комиссия проверила информацию о подаренном молодоженам автомобиле
Путаницу она связала с трудной ситуацией в стране в 90-е
Певец удивил ответом на предложение спеть бесплатно
Скандально известное торжество внесло раскол в ряды артистов
Подобные праздники он назвал "мафиозными"
Торжество обошлось в 4,5 миллиона рублей
За 2016 год его официальный доход составил всего 200 тысяч рублей
Ксения подсчитала, сколько реально могла потратить судья на торжество