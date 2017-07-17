Скандал с "золотой" свадьбой дочки судьи получил продолжение

Совет судей Краснодарского края проверит информацию о свадьбе дочери кубанской судьи Елены Хахалевой. Торжество обошлось в два миллиона долларов. Скандальный инцидент дошел до Кремля.

Об особом внимании к данной истории сообщил председатель Совета Владимир Кисляк. По его словам, "достоверность опубликованных в средствах массовой информации сведений в отношении судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой" будет проверена.

Он подчеркнул, что журналистов о результатах проверки уведомят сразу же по ее завершении, передает РИА Новости. Между прочим, сообщения о "золотой" свадьбе дочери кубанской служительницы Фемиды дошли до Кремля.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это "не является прерогативой Кремля", напомнив, что в нашей стране есть ведомства, которые будут "гораздо более пристально" следить за развитием ситуации.

В свою очередь, бывший муж главы коллегии Краснодарского краевого суда Роберт Хахалев раскрыл сумму, которую он потратил на проведение свадьбы для своей дочери. По словам предпринимателя, торжество для 350 гостей с мини-концертом звезд российской эстрады обошлось ему в пять миллионов рублей, а не в два миллиона долларов, передает Ura.Ru.

Кроме того, он подтвердил слова экс-супруги о том, что знаменитые исполнители Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе пришли на свадьбу в качестве гостей. Роберт Хахалев добавил, что артисты его друзья детства, еще с Грузии. "Часто мы отмечаем все мероприятия. Они были мной приглашены как мои гости", – заявил бизнесмен.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал адвокат Сергей Жорин. В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо".