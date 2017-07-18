Травля судьи после "золотой" свадьбы обошлась в миллионы

Эксперты не исключают, что информационная волна по свадьбе дочери заместителя председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой может быть заказной. Цена "черного пиара" – не менее десяти миллионов рублей.

Специалист по seo-продвижению и управлению репутацией Центра политических исследований и технологий Георгий Киселев считает, что судью намеренно дискредитируют. К слову, Елена Хахалева сама заявила СМИ, что с помощью подобной информации от нее добиваются принятия неправосудного решения.

"Информационная волна, касающаяся свадьбы дочери Хахалевой, могла бы войти в учебник по теории и практике проведения информационных вбросов", – цитирует Киселева Sminews.ru. По его мнению, такую кампанию могли провернуть лишь профессионалы, готовые потратить на это миллионы.

"Сработано действительно основательно: хорошо подобрано время, достигнуты договоренности с огромным пулом источников, актуальная подача – звезды, огромные деньги, чиновники, судейские дети", – комментирует эксперт. Однако, по его мнению, схема оказалась не доработанной – "слишком сильно заметен заказной характер материалов".

Георгий Киселев уточнил, что стоимость подобных услуг в подобных объемах начинается от десяти миллионов рублей. При этом, по его словам, эта волна – не первый информационный вброс о семье Хахалевых, на них "объявлена" настоящая атака.

Сама Елена Хахалева уверена, что таким образом на нее оказывается неприкрытое давление. "Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, когда это не удалось, начали запугивать", – ранее отмечала судья.

Адвокат Сергей Жорин, который в своем аккаунте в Instagram ранее выразил возмущение богатством свадьбы дочери служительницы Фемиды, отверг упреки в травле их семьи. "О чем вы говорите, я саму Хахалеву ни разу в жизни не видел! И никаких дел в Краснодаре, связанных с переделом земель, я не вел и тем более не проигрывал. Это полная чушь!", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Жорин отметил, что его возмутил лишь размах торжества. "Госслужащие должны понимать, что обязаны отвечать за такие вещи, иначе к ним возникнут вопросы", – заявил он. сама же судья считает, что вся эта информационная волна вокруг свадьбы ее дочери и началась с подачи именно Жорина. Якобы он представлял в Краснодарском краевом суде интересы 86-летней пенсионерки из Кущевского района, которую местные СМИ окрестили "бабушкой-миллионершей".