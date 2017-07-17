Откуда у судьи два миллиона долларов на свадьбу дочки

Судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" свадьбой дочери за два миллиона долларов объяснила, откуда у нее такие деньги. По словам служительницы Фемиды, торжество организовывал ее бывший супруг, занимающийся бизнесом, а звезды пришли на мероприятие в качестве гостей.

По словам судьи, доход которой в прошлом году составил 2,6 миллиона рублей, ее бывший супруг "достаточно крупный предприниматель", способный оплатить такие серьезные расходы. "Хотя названная сумма в два миллиона долларов – полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. "Бентли" никто не дарил", – цитирует Хахалеву "Российская газета".

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Говоря о приглашенных звездах, в частности, об Иосифе Кобзоне, краснодарская судья заявила, что ее бывший муж находится с ним в приятельских отношениях. Кроме того, добавила она, доходы, которые получает ее супруг, полностью легальны, с них платятся налоги. "А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью", – сказала она.

При всем этом примечательно, что имена Хахалевой, занимающейся земельными спорами, а также ее бывшего супруга ранее неоднократно фигурировали в различных коррупционных скандалах. По мнению некоторых местных блогеров и журналистов, супружеская чета укрывалась от налогов и занималась захватом лакомых участков в Краснодарском крае.





Тем не менее, местный Совет судей отказался проводить проверку по факту дорогостоящей свадьбы. Как заявил его председатель Сергей Кисляк, официальных обращений по поводу трат Хахалевой и ее семьи не поступало. "Публикации в социальных сетях сами по себе не являются основанием для проведения проверки", – цитирует судью "Коммерсант".

На резонанс в средствах массовой информации отреагировал и присутствовавший на торжествах Иосиф Кобзон. "Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс?" – заявил артист.

Свое мнение высказали и специалисты по организации торжественных мероприятий. Так, эксперт в области корпоративов и частных вечеринок Евгений Морозов уверен: свадьба в Краснодарском крае вполне может стоить два миллиона долларов. "Только на флористику уходит около 15 -20 миллионов рублей. Вспомните знаменитую свадьбу Гуцериева. Там весь зал был украшения цветами. Теперь это тренд. Средний кейтеринг на одного человека стоит у нас от 50 тысяч рублей. А там было человек 500, не меньше... Аппаратуру нужно купить, коллективы артистов разместить (в данном случае было около 60 человек), выплатить каждому артисту балета или музыканту суточные", – приводит его слова "Комсомольская правда".

Между тем "золотой" свадьбой заинтересовались и в Кремле. "Безусловно мы, как и все, по сообщениям в СМИ, по обсуждению в Интернете следим за разными новостями. Обратили внимание и на эти новости. Но опять же это не является прерогативой Кремля – реагировать на подобные проявления. Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать", – отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность она получила только на днях, когда о торжествах написал известный российский адвокат Сергей Жорин.

В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством церемонии, назвав ее "плевком в лицо". "Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде", – написал Жорин.

